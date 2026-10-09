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Опозиція Південної Кореї засудила конфлікт з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Опозиція Південної Кореї засудила конфлікт з Україною
На Кьон Вон сказала, що планує надіслати листа з подякою президенту України
фото: Yonhap

Депутатка звинуватила уряд Сеула в тому, що він «довів відносини з Києвом до кризового стану»

У Південній Кореї депутатка головної опозиційної партії «Сила народу» На Кьон Вон різко розкритикувала адміністрацію президента Лі Чже Мьона через суперечку з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Korea Herald.

Депутатка звинуватила уряд Сеула в тому, що він «довів відносини з Києвом до кризового стану».

На Кьон Вон додала, що планує надіслати листа з подякою президенту України Володимиру Зеленському, щоб «виправити хибний дипломатичний курс уряду» та «підтвердити цінності солідарності між ліберальними демократіями».

Відповідна заява депутатки пролунала після того, як Південна Корея відкликала свого посла в Україні.

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом та Сеулом виникла після того, як 23 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

Згодом президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Зеленського за публічне розкриття інформації про передачу військовополонених. Південнокорейська сторона заявила, що Київ порушив конфіденційність, яка нібито була передбачена домовленостями щодо передачі північнокорейських військових.

В Офісі президента України заперечили існування домовленості про нерозголошення самого факту передачі полонених. У Києві наголосили, що українська сторона не брала на себе такого зобов'язання та не розкривала подробиць процесу передачі.

Як повідомлялося, МЗС Південної Кореї 8 жовтня оголосило про рішення відкликати свого посла в Україні Пак Хі Чхана на батьківщину. Такий крок став реакцією на дипломатичну суперечку між Києвом і Сеулом щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.

Теги: Південна Корея дипломатичний конфлікт

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