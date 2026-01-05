Головна Світ Політика
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні «коаліції охочих»
Пріоритетним завданням під час зустрічі на рівні лідерів стане фіналізація документа щодо гарантій безпеки для України
фото: AP

У Парижі українська сторона зустрінеться з командою президента США

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер цього тижня вирушать до Парижу на зустріч «коаліції охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Засідання, яке відбудеться у вівторок, 6 січня, організовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Учасники зустрічі обговорять питання безпеки, подальшу координацію зусиль союзників та підтримку міжнародних ініціатив.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення великої зустрічі країн-партнерів. Головною метою саміту «коаліції охочих» стане остаточне визначення конкретних внесків кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в Парижі відбудуться зустрічі з командою президента США Дональда Трампа. Глава держави також зауважував, що пріоритетним завданням під час зустрічі лідерів країн у Парижі буде фіналізація документа щодо гарантій безпеки, щоб його можна було обговорювати з Дональдом Трампом.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів – дипломатія чи активна оборона.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів.  За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Теги: Франція переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

