«Порушив дипломатичні звичаї». Прем'єр Чехії розкритикував українського посла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава уряду Чехії каже, що Василь Зварич «перейшов межі», критикуючи Томіо Окамуру
фото: iROZHLAS.cz

Між Україною та Чехією набирає обертів скандал, який спровокувала антиукраїнська промова чеського спікера

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що український посол Василь Зварич нібито вийшов за межі дипломатичного етикету, критикуючи заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури у його новорічній промові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на České noviny.

За словами глави чеського уряду, міністр закордонних справ Петр Мацінка зустрінеться з українським дипломатом. Він також сказав, що президент Петр Павел може висловити свої застереження щодо промови Окамури безпосередньо на зустрічі найвищих конституційних посадовців, яка відбудеться 26 січня.

«Він, скажімо так, порушив деякі дипломатичні звичаї. Він не має чого нас тут вчити. Він дипломат. Добре, якщо так каже міністр закордонних справ України, він політик», – сказав Бабіш.

Нагадаємо, що спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян. У своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном».

Повідомлялося, як після цього президент Чехії Петр Павел планує обговорити заяву спікера Палати депутатів Томіо Окамури щодо України з представниками уряду.

До слова, у Чехії понад 41,2 тис. людей підписали лист із вибаченнями за нещодавню антиукраїнську заяву чеського спікера палати депутатів Томіо Окамури. Наразі петиція з назвою «Я не можу мовчати: Відкритий лист до посла України в Чеській Республіці та заперечення релятивізації російської агресії у промові Томіо Окамури» ще доступна для підписання. Її створив вчитель Антонін Коларж з Пльзенського краю у Чехії.

