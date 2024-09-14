Уперше за 22 роки німецький канцлер відвідає країни Центральної Азії: причина

У вересні 2023 року Центральна Азія стала першим регіоном, із яким Німеччина вступила в регіональне партнерство

Шольц прибуде в Узбекистан 15 вересня

Олаф Шольц розширює свою діяльність у Центральній Азії, шукаючи економічної взаємодії та геополітичної координації. Він став першим канцлером Німеччини за десятиліття, який відвідає цей регіон. Про це повідомляє Euractiv.

Шольц прибуде в Узбекистан у неділю, 15 вересня, і відправитися до Казахстану 16 вересня. Це зробить його першим канцлером, який відвідає Узбекистан за 22 роки (і другим в історії), а також першим главою уряду, який відвідає Казахстан за 11 років.

Очікується, що під час триденної поїздки Шольц візьме участь у шестисторонній «Центральноазіатській зустрічі» з лідерами Казахстану, Узбекистану, Киргизії, Таджикистану та Туркменістану.

У вересні 2023 року Центральна Азія стала першим регіоном, із яким Німеччина вступила в регіональне партнерство. Особливий інтерес для Берліна становлять енергетичний та економічний сектори.