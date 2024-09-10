Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини

За словами Зеленського, дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави

Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема у Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини та співпраця, ніж є зараз, із країнами Латинської Америки, із країнами Африки й Азії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Ми маємо реалізувати весь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами. І з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною, нам потрібен справді стратегічний рівень співпраці», – зазначив він.

За словами Зеленського, дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом.

«Це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. Дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий Саміт миру, а отже – максимально активна робота з усіма нашими партнерами у групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни», – додав очільник України.

Як зазначив президент, хто з дипломатів не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи справді варто йому бути в системі МЗС. «У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити», – наголосив лідер України.

Нагадаємо, 5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі. До слова, 4 вересня до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Раніше новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. «Зовнішньополітичний курс, затверджений главою держави, залишається незмінним. Його ключові параметри визначені реаліями війни. Війни, в якій Україна має перемогти, щоб гарантувати безпеку для своїх громадян і відновлення міжнародного правопорядку», – зазначив Сибіга.

Також Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Наразі планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.