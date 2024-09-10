Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави

Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема у Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини та співпраця, ніж є зараз, із країнами Латинської Америки, із країнами Африки й Азії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Ми маємо реалізувати весь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами. І з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною, нам потрібен справді стратегічний рівень співпраці», – зазначив він.

За словами Зеленського, дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом.

«Це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. Дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий Саміт миру, а отже – максимально активна робота з усіма нашими партнерами у групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни», – додав очільник України.

Як зазначив президент, хто з дипломатів не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи справді варто йому бути в системі МЗС. «У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити», – наголосив лідер України.

Нагадаємо,  5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі. До слова, 4 вересня до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. 

Раніше новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. «Зовнішньополітичний курс, затверджений главою держави, залишається незмінним. Його ключові параметри визначені реаліями війни. Війни, в якій Україна має перемогти, щоб гарантувати безпеку для своїх громадян і відновлення міжнародного правопорядку», – зазначив Сибіга.

Також Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Наразі планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент МЗС дипломатія США Азія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Географія країн, які підтримують принципи справедливого й тривалого миру для України, продовжує розширюватися
Панама приєдналася до комюніке Саміту миру
Сьогодні, 14:18
Америка та Європа шукають нові рішення для ППО України
Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 
Вчора, 09:42
Зеленський звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії
Зеленський дорікнув союзникам у зволіканні з відправками ракет дальнього радіуса – The Telegraph
7 вересня, 14:57
Зеленський: «На сьогодні затримання Павла Дурова не впливає на те, що Telegram працює в Україні»
Зеленський відповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні
27 серпня, 17:00
Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків
Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
24 серпня, 12:18
За лаштунками Банкової: епоха Кравчука. Інтерв’ю з першим шефом служби протоколу
За лаштунками Банкової: епоха Кравчука. Інтерв’ю з першим шефом служби протоколу Незалежність – 33
23 серпня, 14:00
Зеленський запросив Вселенського патріарха відвідати Україну
Зеленський обговорив із патріархом Варфоломієм заборону Московської церкви
21 серпня, 20:24
За словами Зеленського, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійної зброї, то Україна не потребувала б проведення операції на Курщині
Сили оборони взяли під контроль 92 населених пункти Курської області
19 серпня, 20:32
Запуск «міжкорейської робочої групи» може допомогти зняти напруженість і розв'язати будь-які питання між країнами
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
15 серпня, 08:16

Політика

Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
Зеленський назвав країни, з якими Україні потрібні кращі відносини
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
Єрмак представив своїх нових заступників: чим вони займатимуться
Єрмак представив своїх нових заступників: чим вони займатимуться
Кабмін звільнив заступників міністрів з чотирьох відомств
Кабмін звільнив заступників міністрів з чотирьох відомств
Зеленський офіційно представив нового очільника МЗС Сибігу (відео)
Зеленський офіційно представив нового очільника МЗС Сибігу (відео)
Що чекає Україну взимку: прогноз глави уряду
Що чекає Україну взимку: прогноз глави уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
40K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
8471
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua