Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Бабіша в Чехії пережив вотум недовіри парламенту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Уряд Бабіша в Чехії пережив вотум недовіри парламенту
Коаліційний уряд у Чехії зберіг повноваження після голосування
фото: PAP

Опозиції не вистачило голосів для відставки коаліційного кабінету

Коаліційний уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша пережив першу спробу висловлення вотуму недовіри в Палаті депутатів парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеського мовника České noviny.

Під час голосування за вотум недовіри уряду проголосували 84 депутати від опозиції. Ще вісім опозиційних парламентарів утрималися.

Для відставки кабінету міністрів необхідно щонайменше 101 голос із 200 членів Палати депутатів, тому уряд зберіг повноваження. Коаліцію в парламенті формують представники партій ANO, «Свобода і пряма демократія» та «Автомобілісти за себе». Вони продовжать роботу в чинному складі.

Парламентські дебати щодо вотуму недовіри тривали два робочі дні. Основною темою обговорення став конфлікт між урядом і президентом Чехії Петром Павелом.

Приводом для кризи стали повідомлення, які президенту надсилав міністр закордонних справ Петр Мацінка. У них очільник МЗС намагався тиснути на Павела з питання призначення представника партії «Автомобілісти за себе» Філіпа Турека міністром охорони довкілля.

Президент неодноразово відмовлявся призначати Турека, посилаючись на його минулі гомофобні, расистські та антисемітські висловлювання, а також на звинувачення з боку колишньої партнерки в насильстві. Після цього опозиція закликала прем’єра звільнити Мацінку, а згодом ініціювала процедуру вотуму недовіри уряду.

Нагадаємо, що чеський президент також оприлюднив у соціальних мережах фрагменти листування Мацінки з радником Офісу президента, які, за його словами, мають ознаки шантажу. На тлі цього опозиційні партії закликали міністра закордонних справ піти у відставку. Водночас сам Мацінка відкинув ці вимоги та заявив про намір залишатися на посаді.

Читайте також:

Теги: Чехія коаліція парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водій трамвая у Чехії вдарив українця та вигнав його родину з транспорту
Чеський суд призначив покарання водію, який вигнав українську родину з дитиною із трамвая
Вчора, 14:51
«Дикий Захід» України. Кого ти обрало, Закарпаття?
«Дикий Захід» України. Кого ти обрало, Закарпаття?
Вчора, 09:30
Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
3 лютого, 16:43
Петр Мацінка ігноруватиме Петра Павела
Політичний скандал у Чехії: глава МЗС заявив, що ігноруватиме президента
2 лютого, 09:22
Особливу критику прем'єра Чехії викликав начальник Генштабу Карел Ржека
Політичний клінч у Празі: Бабіш категорично відмовив Україні у літаках L-159
25 сiчня, 09:19
Президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні винищувачів
Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні
20 сiчня, 10:10
Парламент Чехії висловив вотум довіри уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша
Парламент Чехії підтримав уряд, який планує зменшити допомогу Україні
16 сiчня, 00:43
Битва за безпекові гарантії: повний графік візиту Зеленського до Парижа
Битва за безпекові гарантії: повний графік візиту Зеленського до Парижа
6 сiчня, 14:59
Глава уряду Чехії каже, що Василь Зварич «перейшов межі», критикуючи Томіо Окамуру
«Порушив дипломатичні звичаї». Прем'єр Чехії розкритикував українського посла
5 сiчня, 18:28

Політика

Що отримає Україна в новому пакеті допомоги від Польщі: Туск розповів деталі
Що отримає Україна в новому пакеті допомоги від Польщі: Туск розповів деталі
Знижки на російську нафту для Китаю сягнули нового максимуму – Reuters
Знижки на російську нафту для Китаю сягнули нового максимуму – Reuters
Уряд Бабіша в Чехії пережив вотум недовіри парламенту
Уряд Бабіша в Чехії пережив вотум недовіри парламенту
Співпраця з РФ не суперечить позиції США щодо війни в Україні – Джей Ді Венс
Співпраця з РФ не суперечить позиції США щодо війни в Україні – Джей Ді Венс
РФ, Україна та США домовилися про обмін полоненими – Віткофф
РФ, Україна та США домовилися про обмін полоненими – Віткофф
Африканські найманці отримали російські паспорти на окупованій Луганщині (фото)
Африканські найманці отримали російські паспорти на окупованій Луганщині (фото)

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua