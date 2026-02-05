Уряд Бабіша в Чехії пережив вотум недовіри парламенту

Опозиції не вистачило голосів для відставки коаліційного кабінету

Коаліційний уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша пережив першу спробу висловлення вотуму недовіри в Палаті депутатів парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеського мовника České noviny.

Під час голосування за вотум недовіри уряду проголосували 84 депутати від опозиції. Ще вісім опозиційних парламентарів утрималися.

Для відставки кабінету міністрів необхідно щонайменше 101 голос із 200 членів Палати депутатів, тому уряд зберіг повноваження. Коаліцію в парламенті формують представники партій ANO, «Свобода і пряма демократія» та «Автомобілісти за себе». Вони продовжать роботу в чинному складі.

Парламентські дебати щодо вотуму недовіри тривали два робочі дні. Основною темою обговорення став конфлікт між урядом і президентом Чехії Петром Павелом.

Приводом для кризи стали повідомлення, які президенту надсилав міністр закордонних справ Петр Мацінка. У них очільник МЗС намагався тиснути на Павела з питання призначення представника партії «Автомобілісти за себе» Філіпа Турека міністром охорони довкілля.

Президент неодноразово відмовлявся призначати Турека, посилаючись на його минулі гомофобні, расистські та антисемітські висловлювання, а також на звинувачення з боку колишньої партнерки в насильстві. Після цього опозиція закликала прем’єра звільнити Мацінку, а згодом ініціювала процедуру вотуму недовіри уряду.

Нагадаємо, що чеський президент також оприлюднив у соціальних мережах фрагменти листування Мацінки з радником Офісу президента, які, за його словами, мають ознаки шантажу. На тлі цього опозиційні партії закликали міністра закордонних справ піти у відставку. Водночас сам Мацінка відкинув ці вимоги та заявив про намір залишатися на посаді.