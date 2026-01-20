Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні
Президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні винищувачів
Фото: Danylo Antoniuk

Петр Павел: «Ми наближаємося до егоїзму»

Президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні літаків Aero L-159 ALCA. Чеські спікери та уряд не підтримали такої ініціативи та заявили про те, що це послабить обороноздатність країни. Свою думку щодо цього Петр Павел висловив під час спілкування із журналістами у Ватикані після зустрічі з папою Римським Левом XIV, повідомляє «Главком».

За словами президента Чехії, така поведінка, зокрема реакція чехів на передачу Україні техніки є проявом егоїзму. «Якщо ви подивитеся на тенденції, які сьогодні виявляються, то, з одного боку, це солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що цим рішенням ми наближаємося радше до егоїзму, ніж до солідарності», – сказав Павел.

Напередодні Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників.Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

Згодом правляча коаліція Чехії не підтримала передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA і фактично заблокувала їх продаж Києву. Відповідне рішення ухвалили представники партій ANO, SPD та AUTO на спеціальному засіданні.

Міністр оборони Чехії Яромир Зуна пояснив позицію уряду тим, що L-159 залишаються критично важливими для чеських Збройних сил і не можуть бути виведені зі складу армії.

Читайте також:

Теги: Чехія Петр Павел військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні
Чеський політик зневажливо висловився про Україну. Київ відповів
2 сiчня, 00:38
Бабіш відмовився від прямих виплат на озброєння України
Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України
2 сiчня, 19:29
Франція анонсувала передачу Україні ППО SAMP/T NG у 2026 році
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
23 грудня, 2025, 13:48
Чехія відреагувала донатами на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
7 сiчня, 16:09
Томіо Окамура, вважає, що система підтримки українських біженців в Чехії є занадто м’якою
Спікер чеського парламенту заявив про посилення правил для українських біженців
9 сiчня, 20:39
Зеленський повідомив, що українська делегація зараз на шляху у Сполучені Штати
«У деяких питаннях не на одному боці». Зеленський розповів про позицію США в перемовинах
16 сiчня, 15:14
Петр Павел прокоментував скандальну заяву спікера чеського парламенту
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
3 сiчня, 10:51
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
15 сiчня, 21:17
Продаж чеських L-159 Україні зірвано рішенням коаліції
Правляча коаліція Чехії заблокувала продаж Україні літаків L-159
Вчора, 18:06

Політика

Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі
Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі
Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні
Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 
Чи відбудеться зустріч Трампа та Зеленського у Давосі? Версія Politico
Чи відбудеться зустріч Трампа та Зеленського у Давосі? Версія Politico
Чому Трамп одержимий захопленням Гренландії: аналіз CNN
Чому Трамп одержимий захопленням Гренландії: аналіз CNN
Трамп запросив Путіна до Ради миру: Sky News оцінив ризики для України
Трамп запросив Путіна до Ради миру: Sky News оцінив ризики для України

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua