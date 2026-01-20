Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні

Петр Павел: «Ми наближаємося до егоїзму»

Президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні літаків Aero L-159 ALCA. Чеські спікери та уряд не підтримали такої ініціативи та заявили про те, що це послабить обороноздатність країни. Свою думку щодо цього Петр Павел висловив під час спілкування із журналістами у Ватикані після зустрічі з папою Римським Левом XIV, повідомляє «Главком».

За словами президента Чехії, така поведінка, зокрема реакція чехів на передачу Україні техніки є проявом егоїзму. «Якщо ви подивитеся на тенденції, які сьогодні виявляються, то, з одного боку, це солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що цим рішенням ми наближаємося радше до егоїзму, ніж до солідарності», – сказав Павел.

Напередодні Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників.Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.

Згодом правляча коаліція Чехії не підтримала передачу Україні бойових літаків Aero L-159 ALCA і фактично заблокувала їх продаж Києву. Відповідне рішення ухвалили представники партій ANO, SPD та AUTO на спеціальному засіданні.

Міністр оборони Чехії Яромир Зуна пояснив позицію уряду тим, що L-159 залишаються критично важливими для чеських Збройних сил і не можуть бути виведені зі складу армії.