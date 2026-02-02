Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що політик і дипломат Мендельсон не має залишатися в Палаті лордів

Причиною стали контакти дипломата з Джеффрі Епштейном

Канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера вважає, що колишній посол Британії у США Пітер Мендельсон не має бути членом Палати лордів через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання BBC.

Особисто Стармер вважає, що Мендельсон «не повинен бути членом Палати лордів» і попросив секретаря Кабінету міністрів «негайно» переглянути всю доступну інформацію про контакти колишнього посла з Епштейном.

Водночас на Даунінг-стріт зазначили, що прем’єр-міністр не має повноважень безпосередньо позбавити Мендельсона титулу. У зв’язку з цим Стармер закликав членів Палати лордів співпрацювати з урядом для модернізації дисциплінарних процедур, щоб полегшити процес позбавлення титулів осіб, які дискредитували Палату.

Пітер Мендельсон – британський політик і дипломат, який раніше обіймав посаду посла Великої Британії у США. Восени його було звільнено після появи інформації про контакти з мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим у США за сексуальні злочини.

Пізніше ім’я Мендельсона знову з’явилося в матеріалах Міністерства юстиції США у межах справи Епштейна. Згідно з оприлюдненими документами, йдеться про фінансові перекази, які могли мати місце на початку 2000-х років.

Після появи нових даних Мендельсон оголосив про вихід із Лейбористської партії, заявивши, що не хоче завдавати їй репутаційної шкоди. Водночас він заперечує будь-які незаконні фінансові зв’язки та наполягає на необхідності перевірки оприлюднених тверджень.

До слова, у понад трьох мільйонах архівних матеріалів зафіксовано понад 10 тисяч згадок про Москву та майже 1100 згадок про Володимира Путіна. Згідно з матеріалами, Епштейн міг підтримувати контакти з російською стороною упродовж кількох років.