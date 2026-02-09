Головна Світ Політика
Майбутнє британського прем'єра під загрозою: у партії назрів внутрішній бунт

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Майбутнє британського прем'єра під загрозою: у партії назрів внутрішній бунт
Кір Стармер очолив уряд після перемоги Лейбористської партії на виборах 2024 року
У Лейбористській партії говорять про можливу відставку Кіра Стармера

Майбутнє прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опинилося під питанням після скандалу навколо колишнього посла у США Пітера Мендельсона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними агентства, у верхівці Лейбористської партії тривають суперечки щодо подальшого перебування Стармера на посаді. Джерела Bloomberg зазначають, що урядовці готувалися до ситуації, за якої окремі міністри можуть приватно попросити прем’єра піти у відставку або пригрозити власним звільненням. Один із помічників Стармера заявив, що шанси чинного прем'єра зберегти посаду до кінця тижня становлять «50 на 50».

На тлі політичної напруги у неділю стало відомо про відставку глави адміністрації прем’єра Моргана Максвіні. Декілька депутатів-лейбористів поклали на нього відповідальність за призначення Мендельсона послом у США. За словами людини, знайомої з обговореннями, Стармер протягом кількох днів зважував, чи може продовжувати роботу без Максвіні.

Втрата одного з ключових стратегів виборчої перемоги лейбористів 2024 року, за оцінками співрозмовників агентства, послабила позиції глави уряду в момент, коли частина членів кабінету вимагає кадрових змін.

Серед можливих наступників Стармера називають міністра охорони здоров’я Веса Стрітінга та колишню віцепрем’єрку Анджелу Рейнер. Водночас деякі партійці припускають, що прем’єр може спробувати зміцнити свою позицію, запросивши до уряду представників лівого крила та підвищивши окремих досвідчених політиків, зокрема міністра енергетики Еда Мілібенда.

Разом з тим частина депутатів сумнівається, що Рейнер погодиться повернутися до складу уряду, оскільки вважається однією з головних претенденток на посаду прем’єра. За інформацією агентства, серед інших можливих кандидатів також згадують міністерку внутрішніх справ Шабану Махмуд, очільницю МЗС Іветт Купер та міністра оборони Джона Гілі.

Скандал виник після публікації Міністерством юстиції США матеріалів у справі Джеффрі Епштейна. Із них випливає, що Пітер Мендельсон, призначений Стармером послом у США, ймовірно передавав Епштейну деталі чутливих економічних обговорень британського уряду.

