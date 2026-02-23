Головна Спорт Новини
Лень набрав чотири очки у фіналі Кубка Іспанії з баскетболу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
«Реал» Леня програв у фіналі Кубка Іспанії «Басконії»

Лень отримав майже 7 хвилин на майданчику, за які набрав 4 очки, зробив 3 підбирання, поставив 1 блок

Мадридський «Реал» українця Олексія Леня програв у фіналі Кубка Іспанії «Басконії» 89:100. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український центровий «Реала» Олексій Лень отримав майже 7 хвилин на майданчику, за які набрав 4 очка (2/4 двоочкові), зробив 3 підбирання поставив 1 блок при 1 фолі та 2 втратах.

У другому дивізіоні Іспанії «Мелілья» обіграла «Естелу» 83:77. Павло Крутоус зіграв у матчі 2 хвилини і за цей час не виконав жодного кидка, 1 раз сфолив.

В NCAA «Лафаєтт» поступився «Амерікан Юніверсіті» 61:75. Український центровий Михайло Бедностін відіграв 9 хвилин, набрав 4 очка (2/2 двоочкові), зробив 2 передачі при 1 фолі та 1 втраті.

Тепер європейські чемпіонати йдуть на міжнародну паузу, пов’язану з матчами національних чоловічих збірних.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Лукашов зіграв за збірну України 67 матчів
До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
18 лютого, 20:14
Іспанія розпочне тренувальний збір в понеділок, 23 лютого 2026 року, у Гвадалахарі.
Збірна Іспанії з баскетболу оголосила склад на матчі проти України
18 лютого, 12:29
Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії»
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
16 лютого, 16:24
В Адріатичній лізі Ковляр зіграв в 15 матчах, в середньому граючи 18.7 хвилин, набираючи 7.3 очка
Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги
10 лютого, 11:15
Ягупова провела на майданчику 23 хвилини, набрала 7 очок, зробила 4 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення
Ягупова набрала сім очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
9 лютого, 11:08
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 44 матчах
Михайлюк набрав 14 очок у грі НБА
6 лютого, 10:48
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 43 матчах НБА
Михайлюк набрав 18 очок у грі НБА
4 лютого, 11:52
Чинним переможцем Кубка України є «Київ-Баскет»
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу
3 лютого, 16:25
Бобров допоміг «Динамо» Бухарест здобути перемогу над «Крайовою»
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
2 лютого, 13:23

