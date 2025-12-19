Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині

З початку осені РФ системно бʼє по логістичних шляхах прифронтових регіонів

Україна та Молдова обговорюють альтернативні маршрути для транспорту після російського удару по мосту в районі населеного пункту Маяки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Кулеба зазначив, що Мінрозвитку разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками перейшли до опрацювання інших шляхів після зупинки руху автотрасою «Одеса-Рені» у зв'язку з ворожою атакою РФ по мосту в Маяках.

«Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі», – сказав він.

Міністр зазначив, що паралельно триває координація з Молдовою. Опрацьовують транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб забезпечити роботу логістики півдня України.

Нагадаємо, в четвер, 18 грудня, було тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Згодом стало відомо, що рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені припинено через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини.

До слова, ураження російськими військами мостів на півдні Одещини є частиною системної стратегії РФ з ізоляції Бессарабії та створення безпекових, логістичних і гуманітарних ризиків для регіону.