Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
На Одещині перекрито рух мостом на трасі Одеса-Рені
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З початку осені РФ системно бʼє по логістичних шляхах прифронтових регіонів

Україна та Молдова обговорюють альтернативні маршрути для транспорту після російського удару по мосту в районі населеного пункту Маяки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Кулеба зазначив, що Мінрозвитку разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками перейшли до опрацювання інших шляхів після зупинки руху автотрасою «Одеса-Рені» у зв'язку з ворожою атакою РФ по мосту в Маяках.

«Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі», – сказав він.

Міністр зазначив, що паралельно триває координація з Молдовою. Опрацьовують транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб забезпечити роботу логістики півдня України.

Нагадаємо, в четвер, 18 грудня, було тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Згодом стало відомо, що рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені припинено через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини.

До слова, ураження російськими військами мостів на півдні Одещини є частиною системної стратегії РФ з ізоляції Бессарабії та створення безпекових, логістичних і гуманітарних ризиків для регіону.

Читайте також:

Теги: Молдова Одещина Олексій Кулеба обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але вся доступна потужність спрямовується на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо
Понад 200 тис. родин знову зі світлом на Одещині після масового обстрілу
16 грудня, 22:58
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
15 грудня, 05:51
Росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні
Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Що енергетики обіцяють одеситам
12 грудня, 20:05
Тетяна Асаулюк – кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору
Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон
3 грудня, 15:01
Молдова планує обмежити піротехніку через екологію та безпеку
Феєрверки під забороною? Молдова розглядає обмеження на свята
1 грудня, 21:31
Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада
Масовані атаки щотижня? Повітряні сили пояснили, чого чекати від РФ
30 листопада, 08:00
Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір
Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір
30 листопада, 03:51
Віталій Зайченко заявив, що найскладніша ситуація з електроенергією спостерігається у прифронтових регіонах
Де в Україні найгірша ситуація з електропостачанням. Голова «Укренерго» назвав регіони
27 листопада, 21:24
У Тернополі рятувальники знайшли серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки папугу
У Тернополі врятовано папугу з-під руїн знищеного будинку (фото, відео)
20 листопада, 14:35

Новини

Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
«Нова пошта» попередила про затримки доставки посилок до Одеської області
На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл
На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
На Одещині скасовано рух деяких поїздів
На Одещині скасовано рух деяких поїздів
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua