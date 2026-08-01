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Вашингтон готує нову спробу відновити переговори між Україною та Росією

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вашингтон готує нову спробу відновити переговори між Україною та Росією
Рубіо зробив заяву про переговори між Україною і Росією
фото: AP

Держсекретар США заявив, що Вашингтон намагатиметься з'ясувати, чи можливо зблизити позиції Києва та Москви

Сполучені Штати найближчими тижнями планують активізувати дипломатичні зусилля, щоб оцінити перспективи відновлення переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

За словами Рубіо, Вашингтон працюватиме над тим, щоб зрозуміти, чи існує можливість повернути сторони до переговорного процесу та наблизити завершення війни. «Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні», – заявив держсекретар США.

Водночас він наголосив, що головною перепоною для просування переговорів залишаються принципові розбіжності між сторонами. За словами Рубіо, і Україна, і Росія мають чітко визначені «червоні лінії», тому для досягнення будь-якого прогресу необхідно хоча б частково зблизити їхні позиції.

«Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі «червоні лінії» , і доки нам не вдасться трохи зблизити ці «червоні лінії» , ми ще не досягнемо бажаного результату», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що готові повернутися до обговорення нових ідей щодо завершення війни, проте очікують, що Вашингтон спершу «прояснить ситуацію навколо раніше досягнутих домовленостей». Представниця МЗС РФ Марія Захарова цинічно стверджу, що Росія нібито не відмовлялася від переговорного процесу, але вважає за необхідне отримати пояснення щодо попередніх консультацій, перш ніж переходити до нових ініціатив.

 

 

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Теги: США Марко Рубіо переговори росія Україна війна

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