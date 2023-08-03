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Усе почалося з оленів. Росія внесла Норвегію до списку недружніх держав

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Усе почалося з оленів. Росія внесла Норвегію до списку недружніх держав
Російсько-норвезький кордон
фото ілюстративне

Російський заповідник вимагав від Норвегії понад 420 млн. рублів за те, що 40 норвезьких оленів два місяці паслися на його території

Мурманський заповідник «Пасвик» зажадав від Норвегії 47 млн. крон (понад 424 млн. рублів=3,4 млн дол.) за те, що 40 норвезьких оленів два місяці паслися на його території. Про це пише iFinnmark.

Заповідник «Пасвік» – частина тристороннього транскордонного парку «Пасвік-Інарі», розташованого на кордоні Росії, Норвегії та Фінляндії. До нього входять п'ять територій, що особливо охороняються: по одному від Росії та Фінляндії і три від Норвегії. Уздовж його меж тече річка Паз (Пасвік), сказано на сайті заповідника.

Директор заповідника Наталія Полікарпова заявила The Barents Observer, що норвезькі олені потрапили до російського парку у грудні 2022 року. Кордон парку вони перетнули через замерзлу річку Паз. Це зняли фотопастки. Через два місяці, на початку 2023 року, оленів передали назад до Норвегії.

Частина тварин, як зазначає iFinnmark, перебувала в Росії з 2019 року, але через «пандемію та геополітичні обставини» повернути їх вдалося тільки зараз. За словами Полікарпової, площа заповідника становить 14,7 тис. га, і для такої площі 40 оленів – це дуже багато.

«Ці олені є приватною власністю норвезьких оленярів. За російсько-норвезькою угодою від 1977 року Росія як правонаступник СРСР зобов'язана повертати цих оленів норвежцям. Виходить, їх олені їдять у нас, а потім норвезькі оленярі використовують їх для м’яса», – сказала вона. 

Претензії та «докладні розрахунки» норвезькій стороні були надіслані ще наприкінці червня, але, за словами Полікарпової, відповіді від норвезьких чиновників вони ще не отримали. Вона не виключає, що доведеться «вдаватися до дій по лінії міжурядових контактів» або звертатися до суду.

В управлінні сільського господарства в норвезькому місті Алта повідомили, що зараз їхні зусилля спрямовані на ремонт та утримання огорож, а тему компенсації за незаконне випасання оленів вони мають намір обговорити на зустрічі з керівництвом російського державного парку.

Згодом стало відомо, що уряд Росії заніс Норвегію до списку недружніх країн, та обмежило кількість працівників, які можуть наймати норвезькі диппредставництва. Про це повідомляють на сайті російського кабміну.

«Уряд включив Королівство Норвегія до переліку іноземних держав, які вчиняють недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном», – йдеться в повідомленні.

Посилаючись на указ Володимира Путіна «Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав» (від 23 квітня 2021 року), російський уряд ухвалив рішення обмежити кількість фізосіб, які перебувають на території Росії, з якими посольство Норвегії зможе укладати трудові договори.

«Згідно з новим розпорядженням, за Норвегією закріплено ліміт у 27 осіб», – ідеться в повідомленні.

Водночас, нагадують в уряді РФ, згідно з указом Путіна вони мають право повністю заборонити наймати до посольств, консульств, представництв держорганів і держустанов недружніх країн працівників із числа осіб, які перебувають на території Росії.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада в Криму продаватиме активи «недружніх інвесторів».

Теги: росія Норвегія

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