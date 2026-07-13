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Кадрові зміни в українському уряді: з'явилася реакція ЄС

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Кадрові зміни в українському уряді: з'явилася реакція ЄС
Каллас завірила, що Євросоюз продовжить співпрацю з новим урядом
фото з відкритих джерел

В Євросоюзі закликали зберігати орієнтацію на продовження євроінтеграційних реформ

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни, повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

«Для нас важливо, щоб робота над реформами тривала, адже ми хочемо просувати програму розширення, а тому маємо переконатися, що Україна здійснює реформи зі свого боку; водночас ми маємо співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд, тож нам доведеться працювати саме з цими людьми», – пояснила Каллас.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України. Також президент поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським фактично підтвердила, що залишає посаду глави уряду.

Раніше народний депутат Ярослав Желєзняк заявив, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

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Теги: уряд відставка Європейський Союз Кая Каллас

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