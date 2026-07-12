Зеленський анонсував відставку Свириденко і зміни в уряді

Президент підкреслив, що в Україні розпочнуться кадрові зміни

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що серед ключових напрямків співпраці є США, зокрема домовленості щодо ліцензій на виробництво систем Patriot та інші формати двосторонньої безпекової взаємодії, які мають принести конкретні результати для України, США та їхніх компаній. Також він наголосив на важливості європейського антибалістичного проєкту, який, за його словами, може стати одним із найбільших кроків у зміцненні безпеки Європи впродовж цього десятиліття.

«Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків – економічних, політичних, культурних; держави – сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини; регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці; Китай; ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України», – додав глава України.

Зеленський також заявив, що нові виклики вимагають посилення роботи, насамперед у прифронтових і прикордонних областях, які щодня зазнають російських атак. За його словами, він розраховує на збільшення поставок для української армії необхідного озброєння, зокрема всіх типів безпілотників.

«Надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими, і Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути. Має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України. Окремої, спеціальної уваги потребують і домовленості України з партнерами у сфері відновлення», – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що в Україні розпочнуться кадрові зміни, покликані забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії. За його словами, деталі цих змін уже обговорив з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

«Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів», – підсумував український лідер.

Раніше Володимир Зеленський провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі.