Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував відставку Свириденко і зміни в уряді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував відставку Свириденко і зміни в уряді
Зеленський провів зустріч із Свириденко
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент підкреслив, що в Україні розпочнуться кадрові зміни

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що серед ключових напрямків співпраці є США, зокрема домовленості щодо ліцензій на виробництво систем Patriot та інші формати двосторонньої безпекової взаємодії, які мають принести конкретні результати для України, США та їхніх компаній. Також він наголосив на важливості європейського антибалістичного проєкту, який, за його словами, може стати одним із найбільших кроків у зміцненні безпеки Європи впродовж цього десятиліття.

«Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків – економічних, політичних, культурних; держави – сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини; регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці; Китай; ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України», – додав глава України.

Зеленський також заявив, що нові виклики вимагають посилення роботи, насамперед у прифронтових і прикордонних областях, які щодня зазнають російських атак. За його словами, він розраховує на збільшення поставок для української армії необхідного озброєння, зокрема всіх типів безпілотників.

«Надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими, і Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути. Має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України. Окремої, спеціальної уваги потребують і домовленості України з партнерами у сфері відновлення», – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що в Україні розпочнуться кадрові зміни, покликані забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії. За його словами, деталі цих змін уже обговорив з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

«Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів», – підсумував український лідер.

Раніше Володимир Зеленський провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Схоже, Зеленському таки вдалося зачарувати Трампа
Patriot для України, конфузи Трампа і поцілунок, якого не було. Головні підсумки саміту НАТО в Анкарі Тема тижня
8 липня, 22:05
Чому оптимізм після розмови Зеленського і Трампа може виявитися передчасним
Чому оптимізм після розмови Зеленського і Трампа може виявитися передчасним
9 липня, 08:00
Президент Бразилії зазначив, що підтримує досягнення миру в Україні
Зеленський розповів президенту Бразилії про реальне ставлення росіян до війни
17 червня, 19:39
Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка
Відбудова Лаври. Зеленський повідомив про перші кроки
25 червня, 19:31
Іващенко та президент провели розмову
Удари України по РФ: розвідка здобула документи з реальною оцінкою наслідків
24 червня, 14:58
Зеленський приїхав у Дублін з нагоди початку головування Ірландії в ЄС
Українцю висунуто обвинувачення в підриві «Північних потоків». Реакція Зеленського
1 липня, 21:56
Зеленський у червні затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ заради спонукання до закінчення війни
Чому Зеленський дав Росії саме 40 днів? Пояснення The Economist
3 липня, 10:59
Президент України подякував Франції та додав, що наша країна сподівається на її підтримку і сильні рішення
Зеленський обговорив із Макроном перспективи закінчення війни
5 липня, 17:25
Президент Польщі підбив підсумки переговорів із Зеленським
Помиритися не вдалося. Президент Польщі зробив відверту заяву про зустріч із Зеленським
9 липня, 06:16

Політика

Свириденко прокоментувала свою відставку
Свириденко прокоментувала свою відставку
Свириденко йде з посади прем'єра: хто може очолити новий уряд
Свириденко йде з посади прем'єра: хто може очолити новий уряд
Зеленський після наради зі Свириденко заслухав доповідь Корецького
Зеленський після наради зі Свириденко заслухав доповідь Корецького
Зеленський анонсував відставку Свириденко і зміни в уряді
Зеленський анонсував відставку Свириденко і зміни в уряді
Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot
Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot
Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки
Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
69K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
60K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua