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Синод РПЦ затвердив 12 «воєнних» молитов: Путіна прирівняли до архангела

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Синод РПЦ затвердив 12 «воєнних» молитов: Путіна прирівняли до архангела
Молитва «про Святу Русь» стала обов'язковою для читання в усіх храмах РПЦ
фото з відкритих джерел

ЦПД: церква перетворилася на інструмент виправдання агресії проти України

Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, пов'язаних із війною проти України, серед яких є обов'язкова для всіх храмів молитва про перемогу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Риторика РПЦ стала відкрито мілітарною

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну церковна риторика РПЦ здебільшого мала обережний, завуальований характер і обмежувалася закликами «до миру». Однак, як звертають увагу дослідники, з 2022 року мілітаризація церковних текстів стала абсолютно відкритою й системною — тепер війна отримала офіційне «духовне» обґрунтування.

За даними ЦПД, наразі синод РПЦ затвердив щонайменше 12 молитов, які прямо чи опосередковано стосуються війни проти України та підтримки російської армії. Серед них є як загальні тексти для всіх вірян, так і окремі молитви для конкретних категорій – військових, добровольців, їхніх матерів і родин.

Обов'язкова молитва «про Святу Русь»

Ключове місце серед новозатверджених текстів посідає молитва «про Святу Русь» – вона містить пряме прохання про перемогу для Росії. Цю молитву зобов'язані читати в кожному храмі РПЦ, а священників, які відмовляються це робити, можуть навіть позбавити сану.

Окрім цього тексту, синод регулярно ухвалює нові молитви. За даними ЦПД, окремі тексти присвячені:

  • військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях;
  • матерям та дружинам мобілізованих;
  • «звільненню» територій, які РПЦ вважає «історично російськими».

Путіна прирівняли до архангела

Поза офіційним переліком на фронті поширюють ще й неофіційні тексти. Один з них присвячений «архістратигу Володимиру» – у цій молитві президента РФ Володимира Путіна фактично прирівнюють до архангела Михаїла, покровителя небесного воїнства. Раніше «Главком» уже писав, що подібні молитовники видавали і безпосередньо окупантам на фронті.

Це не перша спроба РПЦ пов'язати війну з «вищими силами». Раніше очільник РПЦ Кирило вже молився не за мир в Україні, а за «дружбу ядерних держав». Сакральний статус отримала й сама ядерна зброя – Кирило неодноразово називав створення радянської атомної бомби «Божою благодаттю», а молитви святого Серафима Саровського, за його словами, нібито врятували СРСР від «страшного руйнування».

Ідеологічне підґрунтя для мобілізації

У ЦПД також звертають увагу, що напередодні патріарх Кирило видав книгу під назвою «Війна. За межами видимих причин і наслідків», у якій війні проти України надається «спокутувальне значення». За словами аналітиків, у виданні стверджується, що «земне призначення росіян – бути воїнами Господа», а патріотизм пропонується розглядати виключно під «духовним кутом зору». У Центрі вважають, що таким чином РПЦ готує ідеологічне підґрунтя для можливого посилення мобілізації в Росії.

У ЦПД наголошують: системне нав'язування «Z-молитов» демонструє, що РПЦ функціонує виключно як пропагандистський інститут Кремля. «Її діяльність не має жодного стосунку до духовності чи християнської етики», – наголосили в Центрі.

Україна дистанціюється від РПЦ

На тлі таких заяв українська влада продовжує обмежувати вплив РПЦ на території країни. Зокрема, держава нещодавно дала Почаївській лаврі місячний термін на розрив зв'язків з РПЦ, а міжнародні партнери України обговорюють запровадження санкцій проти самого патріарха Кирила – щоправда, Болгарія та Італія поки що заблокували відповідне рішення на рівні ЄС.

У ЦПД підсумовують, що поява десятків нових «воєнних» текстів – це не поодинокий випадок, а частина системної роботи РПЦ з обслуговування інтересів Кремля. За оцінкою Центру, церква фактично перетворилася на один із інструментів інформаційного супроводу війни поряд із державною пропагандою та офіційною риторикою російських посадовців.

Нагадаємо, напередодні очільник РПЦ Кирило заявив, що створення радянської атомної бомби стало проявом «Божої благодаті», а молитви святого Серафима Саровського нібито врятували СРСР від «страшного руйнування».

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Теги: влада патріотизм православна церква ядерна зброя війна зброя церква патріарх кирило

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