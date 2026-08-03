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Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів
Загалом Wildberries має близько 200 логістичних об'єктів
фото: соцмережі

За два тижні виведено з ладу 62% найбільших логістичних хабів компанії в Росії

Osint-аналітики опублікували нові супутникові знімки логістичних комплексів російського маркетплейсу Wildberries, уражених ударами безпілотників протягом останніх двох тижнів. Про це йдеться в osint-дослідженні каналу Dnipro Osint, пише «Главком».

Автори проаналізували знімки шести об'єктів, атакованих у період з 28 липня по 2 серпня:

  • Новосемейкиноуражено 2 серпня (координати 53.383206°, 50.325718°);
    Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів фото 1
  • Волгоградуражено 31 липня (48.750552°, 44.442551°);
    Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів фото 2
  • Сарапулуражено 30 липня (56.481274°, 53.691570°);
    Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів фото 3
  • Пензауражено 30 липня (53.267320°, 44.791071°);
    Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів фото 4
  • Рязаньуражено 29 липня (54.679199°, 39.571187°);
    Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів фото 5
  • Подольськуражено 28 липня (55.391117°, 37.588706°).
    Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів фото 6

Wildberries втратив 62% своїх найбільших логістичних хабів

Станом на 2 серпня виведено з ладу близько 16 найбільших складів компанії. Загалом Wildberries має близько 200 логістичних об'єктів, тож якщо рахувати всю інфраструктуру, знищено приблизно 8% від їхньої кількості.

Втім, ця цифра не відображає повної картини. Основними цілями ударів були саме найбільші логістичні комплекси – таких об'єктів по всій Росії налічується лише 26, кожен площею понад 15 тис. м².

Ключовий факт полягає в тому, що за два тижні виведено з ладу 62% усіх найбільших логістичних хабів Wildberries – 16 із 26 об'єктів площею понад 90 тис. м² кожен. Саме через ці склади проходила основна частина товаропотоку компанії, тому їхня втрата має незрівнянно більший вплив на логістику, ніж може свідчити загальна кількість уражених об'єктів.

Масштаб кампанії ударів

Мережа Wildberries налічує близько 200 логістичних об'єктів загальною площею понад 5,2 млн м² і щодня обробляє близько 4,5 млн замовлень – на маркетплейс припадає майже половина всього онлайн-продажу в Росії. За першими оцінками, лише за перший тиждень атак компанія втратила близько 10% складських площ.

Серед уражених об'єктів – і логістичний хаб компанії в Електросталі Московської області, удар по якому в аналітиків вважають одним із найбільш чутливих для мережі. Компанія після кожного інциденту повідомляє про відсутність постраждалих і перебудову логістичних маршрутів через інші склади.

Аналітики зазначають, що склади Wildberries стали регулярною ціллю для українських дронів через їхнє значення для внутрішньої логістики Росії, тоді як самі удари змушують росіян у великих містах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, безпосередньо відчувати наслідки війни, яку розв'язала їхня країна.

Нагадаємо, нещодавно дрони вдарили по логістичному комплексу Wildberries у Самарській області, а командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив удар по ще одному складу компанії й попередив, що атаки триватимуть.

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Теги: бізнес росія пожежа соцмережі Wildberries

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