Від охоронця до топменеджера: що відомо про Сергія Корецького, який може стати новим прем’єром

Корецький розпочав свій професійний шлях наприкінці 1990-х років із паливного бізнесу

Після новини про відставку Юлії Свириденко стало відоме ім'я одного з головних кандидатів на її місце. Крісло прем’єра може отримати підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі, чинний СЕО групи «Нафтогаз» Сергій Корецький. Президент Володимир Зеленський уже провів із ним зустріч.

Інформацію про кар'єру та професійні здобутки потенційного глави уряду зібрав «Главком».

Що відомо про професійний шлях Корецького?

Сергій Корецький, уродженець Луцька, закінчив Луцький державний технічний університет, де навчався за спеціальностями «Машинобудування» та «Економіка бізнесу», а також здобув освіту в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за напрямом «Видобування нафти і газу». Згодом, у 2019 році він пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Корецький розпочав свій професійний шлях наприкінці 1990-х років із паливного бізнесу. Спершу він обіймав посаду охоронця в Continuum Group, заснованій Ігорем Єремеєвим.

Згодом став генеральним директором керівної компанії, а у 2013 році очолив мережу автозаправних станцій WOG. Через п’ять років він залишив компанію та започаткував власний бренд кави і мережу кав'ярень, Idealist Coffee Co, зі складу бенефіціарів якої вийшов у 2021 році.

Від серпня 2019 до листопада 2022 Корецький був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA (Швейцарія).

Яку роль відіграв Корецький у «Нафтогазі»?

Після переходу енергетичних активів, які раніше належали Ігорю Коломойському, у державну власність восени 2022 року Корецького призначили керівником «Укрнафти» та «Укртатнафти».

Під його керівництвом «Укрнафта», яка протягом 2013 – 2022 років накопичила понад 10 мільярдів гривень збитків, перетворилася на одну з найуспішніших державних компаній. За підсумками 2023 – 2024 років підприємство отримало близько 40 мільярдів гривень чистого прибутку.

Сам Корецький пояснював це переходом на закупівлі через Prozorro, відмовою від посередників та зміною принципів взаємодії з Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

У квітні 2025 року за результатами відкритого конкурсу, у якому брали участь 62 претенденти, наглядова рада призначила його головою правління групи «Нафтогаз».

Відбір проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry. Одним із головних завдань нового керівника уряд визначив збільшення власного видобутку газу та зміцнення енергетичної незалежності країни.

За інформацією Forbes.Україна, кандидатуру Корецького на посаду глави «Укрнафти» погоджував Володимир Зеленський.

«Вимога Зеленського до кандидата була: «нормальна людина з ринку, топменеджер, який не буде красти», – зазначали у виданні.

«Стратег, який уміє бачити на багато кроків уперед, але при цьому уважний до деталей», – розповідав про Корецького журналістам Forbes колишній маркетинговий директор WOG Віталій Ткаченко.

За підсумками 2025 року виторг групи «Нафтогаз» зріс до 270,9 мільярда гривень, що на 5,7% перевищило показник попереднього року. Водночас чистий прибуток різко скоротився – із 37,9 до 5,83 мільярда гривень.

Основною причиною стало суттєве збільшення витрат, насамперед через масштабний імпорт природного газу. Загалом у структурі компанії працюють близько 100 тисяч людей.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

Раніше народний депутат Ярослав Желєзняк заявив, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США. Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.