Свириденко прокоментувала свою відставку

Прем’єрка зустрілася з Зеленським, щоб обговорити свою подальшу роботу

Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади прем’єр-міністерки України і зустрілася з президентом Зеленським, щоб обговорити, де вона працюватиме далі. Про це поки ще прем’єрка повідомила у соцмережах, інформує «Главком».

За словами Юлії Свириденко, під час зустрічі з президентом вони детально обговорили виклики, які зараз стоять перед Україною, а також «зміни, необхідні для посилення роботи Уряду та відносин з міжнародними партнерами».

«Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України. Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави у час великих викликів. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупинити серцебиття нашої держави – економіку», – наголосила вона.

Судячи із заяви, попри відставку з посади прем’єрки, Юлія Свириденко залишається в команді Зеленського. Вона зазначила, що вже обговорила з главою держави подальші кроки та формат своєї майбутньої роботи.

«Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

Пізніше народний депутат Ярослав Желєзняк розповів, що Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США.