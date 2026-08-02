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Італія перехопила танкер під чужим прапором: що виявили на борту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Італія перехопила танкер під чужим прапором: що виявили на борту
Італійський військовий гелікоптер над танкером Toa Payoh
фото: Ministry of Defence / Italian Government

Танкер Toa Payoh зупинили біля Пантеллерії – капітан спершу відмовлявся співпрацювати з військовими

Італійські військові в межах морської операції ЄС IRINI оглянули танкер Toa Payoh, який ходить під прапором Камеруну, хоча, за даними Рима, належить до підсанкційного тіньового флоту Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Італії.

Судно прямувало з Беніну до Стамбула, коли його зупинили в Середземному морі на захід від італійського острова Пантеллерія. За версією італійського відомства, Toa Payoh лише минулого тижня перереєструвався під прапором Камеруну, тож основною метою огляду стала перевірка, чи законно танкер використовує цю прапорну належність.

Італія перехопила танкер під чужим прапором: що виявили на борту фото 1

Капітан судна спершу відмовився виконувати вимоги військових. Тоді з патрульного корабля ITS Thaon di Revel – флагмана операції IRINI – гелікоптером на борт Toa Payoh висадилася група італійських військовослужбовців. Перевірку підтримували грецький корабель і польський патрульний літак, а сама інспекція тривала близько двох годин і завершилася без інцидентів.

Італія перехопила танкер під чужим прапором: що виявили на борту фото 2

За словами міністра оборони Італії Гвідо Кросетто, дії екіпажу Thaon di Revel та всіх залучених військових продемонстрували професіоналізм і рішучість, а сама операція – черговий внесок Італії у безпеку Середземномор'я та дії Євросоюзу проти тіньового флоту. Правову основу для перевірки італійська сторона пояснює статтею 110 Конвенції ООН з морського права, яка дозволяє військовому кораблю встановлювати справжню національну належність судна.

Мандату на затримання танкера в учасників операції немає, тож Toa Payoh після огляду продовжив рух. Водночас зібрані під час перевірки документи, за даними Міноборони Італії, аналізуються і можуть бути передані національним органам для подальшого розслідування.

Це вже друга подібна операція проти суден тіньового флоту РФ менш ніж за два тижні: раніше в межах операції IRINI вже проводили примусові перевірки танкерів, а французькі військові затримували підсанкційний танкер біля Сицилії через підозру в порушенні морського права.

Нагадаємо, 20 липня сили операції IRINI вже затримували танкер MV South Star, який підозрювали у плаванні під фальшивим прапором. Тоді верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила про намір посилити тиск на тіньовий флот Росії.

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Теги: Італія інспекція розслідування корабель військові документи Міноборони флот РФ

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