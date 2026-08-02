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У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо
Влада посилила патрулювання вулиць поліцією та військовими
фото: АР

У моргу Сеути перебувають тіла 88 людей, які загинули під час спроб дістатися Іспанії

Кількість загиблих під час міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута зросла до 72 людей, після того як за вихідні на узбережжі знайшли ще п'ять тіл. Водночас у морзі міста вже перебувають тіла 88 людей, частина з яких загинула під час попередніх спроб дістатися Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та El País.

Урядовий делегат у Сеуті Мігель Анхель Перес заявив, що офіційна кількість жертв кризи, яка сталася минулого четверга, становить 72 людини. За його словами, з часу масового прориву кордону медичну допомогу отримали понад тисячу людей, а ситуація в місті поступово стабілізується.

Голова анклаву Хуан Хесус Вівас уточнив El País, що до моргу Сеути загалом надійшли 88 тіл – частина з них перебуває там довше, оскільки люди гинули під час небезпечних нічних спроб перепливти кордон ще за два тижні до масового напливу. Тіла загиблих, за його словами, продовжують знаходити на узбережжі як з іспанського, так і з марокканського боку.

У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо фото 1
фото: АР

Як загинули люди

Частина мігрантів потонула в морі, інші загинули в тисняві, намагаючись перелізти через хвилеріз і прикордонну огорожу. За даними Reuters, багатьох підштовхнули до відчайдушної спроби перетнути кордон економічні труднощі та чутки, які поширювалися в соцмережах.

Серед тих, хто спостерігав за трагедією, – французька громадянка марокканського походження Каріма Абенас. «Боляче, що гинуть молоді люди. Не може бути нормальним, що у 2026 році жінки з двомісячними дітьми тонуть у морі», – сказала вона.

У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо фото 2
фото: АР

Ситуація в місті

У четвер, 30 липня, до Сеути по суші та морю прорвалися понад 50 тис. людей – це один із двох єдиних сухопутних кордонів Євросоюзу з Африкою. Протягом перших двох діб до Марокко повернулися понад 48 тис. мігрантів, а впродовж вихідних це число зросло ще більше.

Влада посилила патрулювання вулиць поліцією та військовими, а в суботу встановила 500-метровий плавучий бар'єр на кордоні поблизу хвилеріза Тарахаль. За словами Переса, у місті «залишається значно менше людей, ніж прибуло», хоча точні остаточні дані назвати поки складно.

У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо фото 3
фото: АР

Реакція Євросоюзу

Криза в Сеуті стривожила й інші країни ЄС. 22 держави-члени звернулися з листом до керівництва блоку з вимогою скоординованих дій для захисту зовнішніх кордонів. Італія на місяць призупинила безвізовий рух за Шенгенською угодою з Іспанією.

Іспанія, яка проводить порівняно відкриту міграційну політику – зокрема програму легалізації понад пів мільйона людей без офіційного статусу, – заперечує, що ця програма спровокувала наплив до Сеути. Влада наголошує, що ті, хто потрапив до анклаву нелегально, не можуть виїхати на материкову частину країни чи в інші держави Шенгенської зони.

У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо фото 4
фото: АР

Нагадаємо, масовий прорив кордону стався 30 липня, коли до Сеути з Марокко за добу прорвалися понад 50 тис. людей. Того ж дня «Главком» пояснював, чому наплив мігрантів стався саме зараз, а вже за кілька днів більшість із них повернулися до Марокко.

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Теги: влада кордон Італія Іспанія Марокко еміграція

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