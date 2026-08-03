Угорщина зупиняє єдину АЕС вперше за 44 роки: яка причина

Петер Мадяр: попереду найкритичніші п'ять днів

Угорщина вперше за понад 40 років повністю зупиняє роботу своєї єдиної атомної електростанції «Пакш» через рекордне обміління Дунаю, вода якого використовується для охолодження реакторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра та Reuters.

Останній блок зупинять уночі

За словами Мадяра, через подальше зниження рівня води в Дунаї один із двох останніх працюючих генераторних блоків АЕС «Пакш» зупинили о 1:30 ночі. Унаслідок цього потужність станції впала до 240 мегават. Станом на неділю, 2 серпня, станція потужністю 2 гігавати – яка забезпечує близько половини всієї електроенергії країни – працювала на рівні трохи більш як 10% від номінальної потужності.

Прем'єр попередив, що вже наступного дня АЕС буде повністю зупинена – вперше за понад чотири десятиліття роботи станції. За його словами, «Пакш», що працює на чотирьох реакторах російського проєкту, може залишатися бездіяльною кілька тижнів. Остаточне рішення про момент зупинки ухвалить керівництво станції з дотриманням суворого протоколу безпеки.

скрин: magyarpeterMP / Х

Найспекотніші дні – без атома

Мадяр наголосив, що зупинка станції збігається з новою хвилею аномальної спеки.

«Попереду нас чекають найкритичніші п'ять днів. Завтра електростанція "Пакш" не вироблятиме електроенергію, тоді як попереду найспекотніші дні з температурою 40 градусів», – сказав прем'єр-міністр, додавши, що навантаження на енергосистему, комунальні служби та населення буде величезним.

За даними Reuters, добровільне скорочення споживання електроенергії домогосподарствами та понад 300 компаніями після звернення уряду дало змогу знизити навантаження на 400 МВт. Серед компаній, які скоротили споживання, – угорська енергетична група MOL, південнокорейський виробник акумуляторів Samsung SDI, преміальний бренд Audi німецького концерну Volkswagen та японський постачальник автозапчастин Denso. Наразі обов'язкових обмежень для підприємств не запроваджують, однак уряд може ввести їх уже з понеділка, якщо ситуація погіршиться.

Румунія підриває скелю, щоб врятувати другий реактор

Посуха вдарила не лише по Угорщині. У сусідній Румунії через обміління Дунаю ще 28 липня зупинили перший реактор АЕС «Чернаводе», яка забезпечує близько 20% електроенергії країни. Щоб зберегти роботу другого реактора, румунська армія в неділю намагалася підірвати скельний масив Пиржоая біля Дунаю – це мало перенаправити більше води до каналу живлення станції. Перша спроба виявилася невдалою, тож військові плановані повторити підрив із потужнішим зарядом.

Обміління Дунаю також ускладнило судноплавство й туризм на річці та спричинило обмеження водопостачання у понад 100 угорських містах і селах, зокрема на околицях Будапешта. За оцінкою віцеголови партії Мадяра «Тиса» Марка Радная, енергетична криза через зростання цін на імпортовану електрику може коштувати Угорщині 100–200 млрд форинтів ($315–630 млн).

Що це означає для України

Угорщина та Румунія межують з Україною і є одними з ключових напрямків імпорту електроенергії для української енергосистеми, ослабленої російськими ударами по генерації. За даними ExPro Electricity, у першому півріччі 2026 року на угорський напрямок припадало від 42% до понад 50% усього імпорту електроенергії в Україну в окремі місяці. Тож тривала зупинка АЕС «Пакш» і можлива втрата потужностей «Чернаводе» теоретично можуть позначитися на обсягах постачань в Україну, хоча наразі жодна зі сторін офіційно про це не заявляла.

Нагадаємо, раніше через загрозу зупинки станції угорський уряд звернувся до населення і великих промислових споживачів з проханням добровільно скоротити споживання електроенергії, а також не виключив можливості ротаційних відключень світла. Тоді ж на АЕС діяв третій із чотирьох рівнів реагування на маловоддя.