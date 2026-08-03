Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати

Журналісти встановили: у списках постраждалих фігурує «Марія П.» з тими ж даними, що й дочка генерала

Донька головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка, 25-річна Марія Чайко, могла постраждати під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi ввечері 1 серпня. Про це повідомляє видання «Верстка» з посиланням на джерело, близьке до керівництва закладу, пише «Главком».

За даними видання, у списках постраждалих, опублікованих у пов'язаних із силовиками телеграм-каналах РЕН ТВ і «112», фігурує 25-річна «Марія П.» із відкритою черепно-мозковою травмою. Журналісти встановили, що у витоках з баз даних Марія Чайко значиться під прізвищем Передрій – імовірно, прізвищем чоловіка. У Чайко й Передрій збігаються рік народження та адреса проживання, а в телефонних книгах вона записана як «наречена» й «Чайко Марія».

Марія Чайко, дочка головкома ВКС Олександра Чайко фото: Верстка

Чоловік дочки генерала міг загинути

Ймовірно, при вибуху загинув і чоловік Марії Чайко. У списку постраждалих, який поширювали телеграм-канали, фігурує 27-річний «Данило П.» – видання ідентифікує його як Данила Передрія. В його друзях у соцмережі «ВКонтакте» є один з акаунтів Марії Чайко. Сама вона не відповіла журналістам «Верстки» ні на повідомлення, ні на дзвінок.

Що відомо про вибух

Вибух стався ввечері 1 серпня біля літньої тераси елітного ресторану Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви. Спочатку в РФ повідомляли про витік газу, однак пізніше Національний антитерористичний комітет заявив, що спрацював вибуховий пристрій, замаскований під подарунок, який жінка намагалася пронести до закладу.

За останніми даними, загинули щонайменше п'ять людей, ще 21 постраждали. Російські ЗМІ й телеграм-канали практично не сумніваються, що ввечері у ресторані мав відзначати ювілей нещодавно призначений командувач ВКС Росії генерал-полковник Олександр Чайко, якому 27 липня виповнилося 55 років. Офіційно владні структури РФ цю інформацію не підтвердили.

фото: російські ЗМІ

Хто такий Олександр Чайко

За фахом Чайко танкіст і, як і перший командувач ВКС Суровікін, до призначення не мав стосунку до бойової авіації. Обидва мають досвід війни в Сирії: у липні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, Чайка зняли з посади командувача військами Східного військового округу й знову відправили до Сирії, де він залишався навіть після падіння режиму Башара Асада у 2024 році.

Чайко став головнокомандувачем ВКС у травні 2026 року – вже вдруге з початку війни Володимир Путін змінив командувача цього роду військ. Попередника, генерала Афзалова, переслідували невдачі: у грудні 2024-го під Актау розбився літак азербайджанських авіаліній, підбитий над Грозним, а в червні 2025-го під час операції «Павутина» українські дрони уразили десятки російських стратегічних бомбардувальників на аеродромах. Перед Чайком, імовірно, стояло завдання нарешті побудувати захисні капоніри для авіації – однак і за кілька місяців його командування ЗСУ 17 липня знищили черговий Ту-95 на аеродромі в Енгельсі.

Не перший замах на високопосадовця

Олександр Чайко фігурує в українських кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів – слідство пов'язує підрозділи під його командуванням із подіями в Бучі навесні 2022 року.

У лютому 2026 року був важко поранений перший заступник начальника ГРУ Володимир Алексєєв, а раніше, у 2024–2025 роках, були вбиті начальник військ РХБЗ Ігор Кириллов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослав Москалик і начальник управління оперативної підготовки Генштабу Фаніл Сарваров. У всіх цих випадках влада РФ звинувачувала Україну, однак офіційно Київ визнавав свою причетність лише до вбивства Кириллова. Заяв щодо вибуху в Москві 1 серпня українська сторона поки не робила.

Нагадаємо, за версією низки російських видань, ціллю вибуху в Москві міг бути саме Чайко як командувач, причетний до злочинів у Бучі.