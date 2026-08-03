Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати
Вибух стався на літній терасі ресторану, коли охоронець намагався оглянути вміст «подарунка»
фото: ТАСС

Журналісти встановили: у списках постраждалих фігурує «Марія П.» з тими ж даними, що й дочка генерала

Донька головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка, 25-річна Марія Чайко, могла постраждати під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi ввечері 1 серпня. Про це повідомляє видання «Верстка» з посиланням на джерело, близьке до керівництва закладу, пише «Главком».

За даними видання, у списках постраждалих, опублікованих у пов'язаних із силовиками телеграм-каналах РЕН ТВ і «112», фігурує 25-річна «Марія П.» із відкритою черепно-мозковою травмою. Журналісти встановили, що у витоках з баз даних Марія Чайко значиться під прізвищем Передрій – імовірно, прізвищем чоловіка. У Чайко й Передрій збігаються рік народження та адреса проживання, а в телефонних книгах вона записана як «наречена» й «Чайко Марія».

Марія Чайко, дочка головкома ВКС Олександра Чайко
Марія Чайко, дочка головкома ВКС Олександра Чайко
фото: Верстка

Чоловік дочки генерала міг загинути

Ймовірно, при вибуху загинув і чоловік Марії Чайко. У списку постраждалих, який поширювали телеграм-канали, фігурує 27-річний «Данило П.» – видання ідентифікує його як Данила Передрія. В його друзях у соцмережі «ВКонтакте» є один з акаунтів Марії Чайко. Сама вона не відповіла журналістам «Верстки» ні на повідомлення, ні на дзвінок.

Що відомо про вибух

Вибух стався ввечері 1 серпня біля літньої тераси елітного ресторану Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви. Спочатку в РФ повідомляли про витік газу, однак пізніше Національний антитерористичний комітет заявив, що спрацював вибуховий пристрій, замаскований під подарунок, який жінка намагалася пронести до закладу.

За останніми даними, загинули щонайменше п'ять людей, ще 21 постраждали. Російські ЗМІ й телеграм-канали практично не сумніваються, що ввечері у ресторані мав відзначати ювілей нещодавно призначений командувач ВКС Росії генерал-полковник Олександр Чайко, якому 27 липня виповнилося 55 років. Офіційно владні структури РФ цю інформацію не підтвердили.

Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати фото 1
фото: російські ЗМІ

Хто такий Олександр Чайко

За фахом Чайко танкіст і, як і перший командувач ВКС Суровікін, до призначення не мав стосунку до бойової авіації. Обидва мають досвід війни в Сирії: у липні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, Чайка зняли з посади командувача військами Східного військового округу й знову відправили до Сирії, де він залишався навіть після падіння режиму Башара Асада у 2024 році.

Чайко став головнокомандувачем ВКС у травні 2026 року – вже вдруге з початку війни Володимир Путін змінив командувача цього роду військ. Попередника, генерала Афзалова, переслідували невдачі: у грудні 2024-го під Актау розбився літак азербайджанських авіаліній, підбитий над Грозним, а в червні 2025-го під час операції «Павутина» українські дрони уразили десятки російських стратегічних бомбардувальників на аеродромах. Перед Чайком, імовірно, стояло завдання нарешті побудувати захисні капоніри для авіації – однак і за кілька місяців його командування ЗСУ 17 липня знищили черговий Ту-95 на аеродромі в Енгельсі.

Не перший замах на високопосадовця

Олександр Чайко фігурує в українських кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів – слідство пов'язує підрозділи під його командуванням із подіями в Бучі навесні 2022 року.

У лютому 2026 року був важко поранений перший заступник начальника ГРУ Володимир Алексєєв, а раніше, у 2024–2025 роках, були вбиті начальник військ РХБЗ Ігор Кириллов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослав Москалик і начальник управління оперативної підготовки Генштабу Фаніл Сарваров. У всіх цих випадках влада РФ звинувачувала Україну, однак офіційно Київ визнавав свою причетність лише до вбивства Кириллова. Заяв щодо вибуху в Москві 1 серпня українська сторона поки не робила.

Нагадаємо, за версією низки російських видань, ціллю вибуху в Москві міг бути саме Чайко як командувач, причетний до злочинів у Бучі.

Читайте також:

Теги: соцмережі ювілей подарунок полковник дочка влада слідство літак путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вибуху в Монако Вадим Єрмолаєв публічно звинуватив ГУР, хоча розслідування у Франції триває
Замах на «кіпрського» бізнесмена Вадима Єрмолаєва: російський слід, «акція» розвідок чи бізнес-розбірки?
17 липня, 11:30
Спроба знищити Україну стала саморуйнуванням Путіним Росії
Путін уже пожертвував майбутнім Росії заради війни проти України
21 липня, 08:18
Ліонель Мессі у формі збірної Аргентини на Чемпіонаті світу 2026 року
Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу
4 липня, 03:27
Руслана Демчака затримали в Німеччині ще на початку січня 2026 року
Німеччина видала Україні екснардепа від партії Порошенка: у чому підозрюють Руслана Демчака
16 липня, 03:42
Ілона Гвоздьова та Іван Хом’ячук перебувають у шлюбі 10 років
Ілона Гвоздьова розкрила деталі служби чоловіка-військового
20 липня, 16:22
На першому етапі йдеться лише про запуск кількох аеропортів на заході країни
За прикладом Ізраїлю. Нардеп закликав уряд відновити цивільне авіасполучення під час війни
23 липня, 22:00
Наслідки українського удару по НПЗ в Москві, Росія, 18 червня 2026 року
Росія втратила відчуття безпеки навіть у глибокому тилу – ISW
9 липня, 06:59
Путін похвалив економіку РФ та зробив нову заяву про війну
Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»
27 липня, 15:37
Лист письменниці до українського військового
Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг зробила несподіваний подарунок українському морпіху
1 серпня, 15:51

Політика

Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати
Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати
Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів
Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів
Угорщина зупиняє єдину АЕС вперше за 44 роки: яка причина
Угорщина зупиняє єдину АЕС вперше за 44 роки: яка причина
Синод РПЦ затвердив 12 «воєнних» молитов: Путіна прирівняли до архангела
Синод РПЦ затвердив 12 «воєнних» молитов: Путіна прирівняли до архангела
У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо
У Сеуті зросла кількість жертв міграційної кризи: що відомо
Італія перехопила танкер під чужим прапором: що виявили на борту
Італія перехопила танкер під чужим прапором: що виявили на борту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
74K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
57K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua