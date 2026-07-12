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«Кастинг» на прем’єра: Зеленський провів низку зустрічей з топ-посадовцями

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Кастинг» на прем’єра: Зеленський провів низку зустрічей з топ-посадовцями
Зеленський під час зустрічі з мером Харкова
фото: Офіс президента

Президент поспілкувався з мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком

На тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у соцмережах.

Президент поспілкувався з мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

«Кастинг» на прем’єра: Зеленський провів низку зустрічей з топ-посадовцями фото 1

Денисові Шмигалю президент дорікнув, що досягнутих домовленостей на міжнародному рівні про захист енергетики недостатньо. Тому сторони обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями.

У розмові з Тереховим Зеленський заявив, що «досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші міста та громади». Таким чином він натякнув, що мера Харкова може чекати підвищення. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, кандидатуру Терехова розглядають на посаду віце-премʼєра з відновлення, яку зараз займає Олексій Кулеба.

«Кастинг» на прем’єра: Зеленський провів низку зустрічей з топ-посадовцями фото 2

Про зустріч з Ігорем Клименком Зеленський розповів наступне: «Я вдячний Ігорю особисто та усім в системі МВС України, хто справді 24/7 працює заради захисту нашої держави й людей. Важливо, що в усіх наших громадах завжди готові та діють рятувальники ДСНС України, робиться те, що потрібно для захисту життя, забезпечуються підрозділи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, Українська держава протидіє злочинності. Звісно, є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні. Обговорили нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань».

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерального директора «Нафтогазу» Сергія Корецького. 

Раніше Зеленський зустрівся із міністром оборони Михайлом Федоровим. Обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань і які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати міцності Україні. 

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Теги: держава Володимир Зеленський президент кадрові зміни

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