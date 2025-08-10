Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа

Зустріч Трампа з Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч на Алясці. Саміт лідерів відбудеться вже наступної п'ятниці, 15 серпня.

Колишній радник з національної безпеки США Роберт О'Браєн заявив, що Путін вийде з майбутнього саміту з Трампом на Алясці «програвшим». Слова ексрадника цитує The Hill, передає «Главком».

На думку О'Браєна, будь-яка потенційна угода про припинення вогню повинна передбачати для України «реальні гарантії безпеки».

Колишній радник з національної безпеки США наголосив, що військове вторгнення Путіна в Україну, яке почалося у лютому 2022 року, стало «повним провалом» для очільника Кремля.

«Трамп зрозуміє його обличчя. Він дуже люб’язний, він чарівний, але Путін вийде з цього програвшим», – сказав колишній радник.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.