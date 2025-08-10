Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
фото: Reuters

Зустріч Трампа з Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч на Алясці. Саміт лідерів відбудеться вже наступної п'ятниці, 15 серпня.

Колишній радник з національної безпеки США Роберт О'Браєн заявив, що Путін вийде з майбутнього саміту з Трампом на Алясці «програвшим». Слова ексрадника цитує The Hill, передає «Главком».

На думку О'Браєна, будь-яка потенційна угода про припинення вогню повинна передбачати для України «реальні гарантії безпеки».

Колишній радник з національної безпеки США наголосив, що військове вторгнення Путіна в Україну, яке почалося у лютому 2022 року, стало «повним провалом» для очільника Кремля.

«Трамп зрозуміє його обличчя. Він дуже люб’язний, він чарівний, але Путін вийде з цього програвшим», – сказав колишній радник.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Читайте також:

Теги: саміт путін Дональд Трамп Аляска переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройною силою більше неможливе
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливе – Telegraph
8 серпня, 12:43
Головні новини ночі проти 8 серпня
Росія атакувала українські міста дронами: головне за ніч
8 серпня, 05:42
Головні новини ночі проти 7 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
7 серпня, 05:50
У заяві після засідання ОПЕК+ назвала здорову економіку та низькі запаси основними причинами свого рішення
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти: у чому причина
4 серпня, 03:59
Патріарх Кирило вчергове розхвалив російських диктаторів
Глава РПЦ Кирило розказав про «чудо божеє» – Сталіна та Путіна
29 липня, 14:02
Головнокомандувач просить у президента США ракети великої дальності разом із дозволом використовувати їх проти Росії
Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію РФ – Washington Post
23 липня, 14:43
Трамп знову звинувачує Обаму
Обама відповів Трампу щодо звинувачень у «державній зраді»
23 липня, 06:22
У Тегерані відбулись «ядерні» переговори Ірану, Росії та Китаю
У Тегерані відбулись «ядерні» переговори Ірану, Росії та Китаю
23 липня, 00:29
Трамп та Зеленський домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі
«Дуже хороша розмова»: Зеленський поспілкувався з Трампом 
14 липня, 22:52

Політика

Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа
Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Лідери ЄС зробили спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом
Меланія Трамп може бути ключем до зміни курсу США у війні РФ проти України – The Guardian
Меланія Трамп може бути ключем до зміни курсу США у війні РФ проти України – The Guardian

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
8021
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2001
Пастка на Алясці: чим ризикує Трамп
1956
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
1903
Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua