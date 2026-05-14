Венс прокоментував свою потенційну участь у президентських виборах 2028 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що не займається плануванням кампанії на 2028 рік і вважає держсекретаря Марко Рубіо «дуже дорогим другом»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс спробував покласти край спекуляціям щодо його можливого протистояння з державним секретарем Марко Рубіо за лідерство в Республіканській партії. Коментуючи роздуми Дональда Трампа про те, хто з них має очолити партійний список у 2028 році, Венс порівняв ситуацію з реаліті-шоу президента «Учень» (The Apprentice). Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Під час пресконференції в середу віцепрезидент наголосив, що не займається плануванням кампанії на 2028 рік і вважає Марко Рубіо «дуже дорогим другом». Венс іронічно відповів на питання про публічні опитування, які Трамп влаштовує серед своїх радників, намагаючись з’ясувати, хто з двох посадовців має більше шансів на президентство.

«Я просто не думаю, що президент Сполучених Штатів влаштовує телевізійне змагання за те, хто стане його наступником на посаді «учня». Це зовсім не те, чого можна очікувати від президента», – пожартував Венс, викликавши сміх у залі.

Водночас він додав, що для Трампа є цілком природним цікавитися майбутнім партії та навіть «підколювати» їх із Рубіо щодо політичних перспектив.

Попри спроби Венса применшити значення ситуації, Дональд Трамп продовжує підігрівати інтерес до цієї теми. За даними The New York Times, минулої неділі президент активно опитував оточення, порівнюючи шанси Венса та Рубіо. Вже 12 травня у Білому домі Трамп провів неофіційне опитування серед присутніх, а згодом назвав потенційний тандем цих двох політиків «командою мрії».

Хоча офіційно Джей Ді Венс фокусується на роботі в чинній адміністрації, його дії свідчать про підготовку до майбутніх виборів. Як голова фінансового комітету Республіканської партії, він активно подорожує країною та налагоджує зв'язки з впливовими спонсорами. На початку травня Венс відвідав Айову – штат, який традиційно відкриває президентські перегони в США, – де агітував за місцевих республіканців.

З іншого боку, Марко Рубіо, який став обличчям зовнішньополітичного курсу Трампа, також має високі рейтинги та підтримку в Білому домі. Проте держсекретар неодноразово натякав, що не змагатиметься проти Венса у 2028 році. Наразі обидва політики намагаються демонструвати єдність, попри явне бажання Трампа перетворити вибір наступника на публічну дискусію.

Раніше повідомлялося, що згідно з аналізом Politico, державний секретар США Марко Рубіо стає одним із головних претендентів на участь у президентських виборах 2028 року від Республіканської партії. Його зважена позиція на посаді очільника Держдепу та активна роль у вирішенні глобальних криз значно підвищили його авторитет як серед оточення Дональда Трампа, так і всередині руху MAGA. 

До слова, всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року. 

