Венс відвідає Вірменію та Азербайджан

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Венс відвідає Вірменію та Азербайджан
Венс у лютому здійснить візити до Вірменії та Азербайджану з метою зміцнення мирних домовленостей між двома країнами
фото: АР

Венс також планує відвідати Італію у лютому у складі делегації США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у лютому здійснить візити до Вірменії та Азербайджану з метою зміцнення мирних домовленостей між двома країнами. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соціальних мережах, пише «Главком».

За словами Трампа, поїздка Венса має на меті розвинути зусилля, закладені в мирній угоді, підписаній у серпні в Білому домі, яка спрямована на припинення десятиліть конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Трамп заявив, що США планують посилити стратегічне партнерство з Азербайджаном, укласти угоду про мирне ядерне співробітництво з Вірменією, а також просувати співпрацю у сфері напівпровідників.

Крім того, Венс також планує відвідати Італію у лютому у складі делегації США на зимові Олімпійські ігри.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. 

Документ фіксує відсутність територіальних претензій між державами та гарантію, що вони не висуватимуть їх у майбутньому. Обидві сторони погодилися поважати суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної.

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
