У Росії почали виплачувати виплати постарждалим від ударів в Курській області

Постраждалі отримають фінансову допомогу

У Курській області розпочато процес оформлення одноразових виплат у розмірі 10 тисяч рублів для мешканців, які постраждали від обстрілів і були змушені покинути свої домівки. Про це розповів губернатор області Олексій Смирнов.

«Регіональний оперативний штаб продовжує свою роботу, надаючи допомогу постраждалим. Опубліковано номери телефонів, за якими можна звернутися за ліками, розміщенням у пунктах тимчасового розміщення, юридичною та гуманітарною допомогою», – Олексій Смирнов.

Регіональна влада закликає всіх постраждалих звертатися за допомогою та отримувати необхідну підтримку.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня Збройні сили України вдарили по колоні російських загарбників у Курській області. Кадри пожежі, яка охопила військову техніку, опублікувала одразу низка телеграм-канал. Як наголошується, місце влучання розташоване за 30 км від кордону та за 20 км до найближчої точки, де, згідно з російськими військовими блогами, ведуться бої – селища міського типу Коренєво.