Пожежа на аеродромі у Волгоградській області після атаки дронів: супутникові фото

Через Супутники НАСА зафіксовано три осередки загоряння на території аеродрому

У ніч на 22 серпня дрони атакували військовий аеродром «Маріновка», що у Волгоградській області РФ. Фото загоряння летовища зафіксували супутники. Про це повідомляють моніторингові групи «Крым. Реалии» та Astra.

Зазначається, що через Супутники НАСА зафіксовано три осередки загоряння на території аеродрому. Один із них розташований на майданчику, на якому, згідно із супутниковими знімками, стоять літаки.

Ще один – північніше, на території, де розташовані, зокрема, резервуари. Ще одна пожежа виникла на території, де проходить рульова доріжка аеродрому.

Як зазначає моніторингова група, судячи зі знімків NASA, в ніч на 22 серпня на території аеродрому виникло кілька пожеж. На супутникових знімках авіабази від 19 серпня видно майже тридцять військових літаків і вісім вантажівок.

За словами губернатора регіону Андрія Бочарова, атаку на Маринівку відбито, більшу частину безпілотників знищено.

«Унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони» , – йдеться у повідомленні.

Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові самольоти-розвідники Су-24МР 2-й окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВВС і ПВО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилі 6970-й авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ВКО.

Також OSINT-дослідники стверджують, що там могли базуватись винищувачі Су-34. Водночас повідомляється, що Волгоградський аеропорт наразі не працює через атаку по обласному військовому аеродрому.

Як повідомлялося, на військовому аеродромі у Волгоградській області, який зазнав атаки безпілотників у ніч на 22 серпня, почалася детонація складів з боєприпасами. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи, що чути на значній відстані від аеродрому.

💥Волгоградщина салютує



На аеродромі "Мариновка" почалась детонація складів з боєприпасами. Місцеве населення готують до евакуації. pic.twitter.com/rtwcsycnxL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Також росіяни повідомляли про підготовку до евакуації населення з прилеглих населених пунктів. Наразі невідомо, скільки людей може бути евакуйовано та які саме населені пункти потраплять під евакуацію.

У повідомленні вказується, що атака безпілотників, ймовірно, була на військовий аеродром «Мариновка» , який розташований за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону. Російські телеграм-канали повідомляють про атаку БпЛА не лише на Волгоградську, а й на Ростовську та Воронезьку область.

Нагадаємо, Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.