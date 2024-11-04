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Грузинська опозиція оголосила про початок щоденних протестів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Грузинська опозиція оголосила про початок щоденних протестів
Грузинська опозиція ймовірно блокуватиме основні транспортні артерії столиці
фото: Ехо Кавказа

Завтра акція протесту опозиції відбудеться біля Палацу спорту у Тбілісі

Грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів. Наступна акція відбудеться 5 листопада. Про це заявив один із лідерів «Коаліції за зміни» Ніка Мелія, повідомляє «Ехо Кавказу».

За словами Мелії, опозиція хоче організувати потужний протестний рух, який «дозволить повалити режим». Завтра акція протесту відбудеться біля Палацу спорту у Тбілісі.

«Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди (до парламенту), але стояти лише на Руставелі недостатньо, ми повинні стояти на всіх проспектах», – наголосив він.

Видання зазначає, що опозиція блокуватиме основні транспортні артерії грузинської столиці. При цьому вже сьогодні протестувальники можуть перекрити рух на мосту Бараташвілі у центрі Тбілісі.

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією».

Варто зазначити, що сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували сьогодні перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті.

Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

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Теги: Грузія опозиція протест

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