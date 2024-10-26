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Вибори в Грузії супроводжуються бійками та підкиданням бюлетенів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вибори в Грузії супроводжуються бійками та підкиданням бюлетенів (відео)
На одній із дільниць в Марнеулі чоловік кинув в урну для голосування пакет бюлетенів
скріншот відео

У країні триває голосування на парламентських виборах

На одній із дільниць у грузинському місті Марнеулі сталася бійка між представниками опозиції та людьми, які перебували на дільниці. Про це повідомив один із учасників конфлікту, член «Національного руху» Георгій Мумладзе, передає грузинська служба «Радіо Свободи».

Зазначається, що був побитий Азад Керімов – голова районної організації «Нацруху». За словами постраждалого, він зазнав фізичного насильства з боку мажоритарію Марнеульської міської ради від проросійської правлячої партії «Грузинська мрія».

Георгій Мумладзе стверджує, що з дільниці було видворено одного зі спостерігачів неурядової організації «Мій голос Євросоюзу». Дізнавшись про це, Мумладзе та інші опозиціонери вирушили на виборчу дільницю. Мумладзе повідомляє, що є спостерігачем від неурядової організації «Громадянська єдність»: «Я прийшов як спостерігач, як тільки ми запитали про проблему, на мене напали чотири людини в кімнаті за межами ділянки, я врятувався та вибрався, а потім били спостерігачів у дворі». На місце прибула поліція.

На одній із дільниць у грузинському місті Марнеулі побито Азада Керімова – голову районної організації «Нацруху»
На одній із дільниць у грузинському місті Марнеулі побито Азада Керімова – голову районної організації «Нацруху»
скріншот: «Эхо Кавказа»

Крім того, в мережі опубліковано відео (дивіться четверте відео в підбірці нижче) ймовірного вкидання бюлетенів на одній із дільниць у Марнеулі. На цій дільниці не використовується метод електронного голосування.

Чоловік кинув в урну для голосування пакет бюлетенів. Як стверджує журналіст Нанука Жоржоліані, порушником є заступник голови сакребуло (представницький орган села, громади, селища, міста, району або того міста, яке не входить до складу муніципалітету у Грузії) Марнеулі.

Один із лідерів «Грузинської мрії» Мамука Мдинарадзе, коментуючи інцидент, висловив упевненість, що представники його партії підкупили опозиціонерів. Він назвав те, що трапилося, «саботажем» і пообіцяв покарати всіх винних.

За інформацією глави ЦВК Георгія Каландарішвілі, у зв'язку з інцидентом МВС Грузії вже відкрило кримінальну справу. Він закликав окружну комісію «в короткі терміни прийняти відповідне рішення».

Пізніше стало відомо, що голосування на цій ділянці припинилося. Результати, ймовріно, будуть анульовані.

Тим часом у мережу вже виклали відео бійок, скандалів та підкидань бюлетенів у Грузії. Місцеві спостерігачі повідомляють про масові випадки видачі кількох бюлетенів на одного виборця. Загалом було зафіксовано до 50 таких випадків на різних виборчих округах.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії розпочалося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

До слова, прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, який представляє правлячу проросійську партію «Грузинська мрія», проголосував на дільниці у тбіліському районі Ваке. Він заявив, що «це не просто вибори, а референдум» і, не чекаючи на підсумки виборів, заздалегідь оголосив про поразку опозиції.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

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Теги: Грузія вибори бійка парламент

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