Грузія розпочала розслідування фальсифікацій на парламентських виборах
Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів
Прокуратура Грузії розпочала розслідування за фактом ймовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За словами правоохоронців, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі може володіти доказами фальсифікації, тож її викликати на допит 31 жовтня.
Зазначається, що правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі та процесуальні дії для вивчення фактів, викладених у заяві ЦВК, а також згаданих президенткою Грузії, окремими політичними партіями та представниками місій зі спостереження за виборами. Зокрема, в межах розслідування буде допитано всіх осіб, які можуть володіти інформацією щодо інкримінованого правопорушення.
Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.
Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.
Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».
Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.
До слова, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.
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