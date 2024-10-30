Грузія розпочала розслідування фальсифікацій на парламентських виборах

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів

Прокуратура Грузії розпочала розслідування за фактом ймовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За словами правоохоронців, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі може володіти доказами ​​фальсифікації, тож її викликати на допит 31 жовтня.

Зазначається, що правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі та процесуальні дії для вивчення фактів, викладених у заяві ЦВК, а також згаданих президенткою Грузії, окремими політичними партіями та представниками місій зі спостереження за виборами. Зокрема, в межах розслідування буде допитано всіх осіб, які можуть володіти інформацією щодо інкримінованого правопорушення.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.

До слова, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.