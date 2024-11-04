США готові тиснути на владу Грузії, щоб вона пішла на поступки протестувальникам – Держдеп

Грузинська опозиція заявила про щоденні акції протестів після виборів

Сполучені Штати підтримують прагнення грузинського народу до вступу в ЄС і євроатлантичну спільноту та готові посилити тиск на владу Грузії, щоб вона виконала вимоги своїх громадян, які вийшли на акції протесту. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у понеділок у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми чітко дали зрозуміти, що підтримуємо народ Грузії. Ми чітко наголосили, що підтримуємо їхні прагнення до ЄС. Ми чітко підкреслили, що підтримуємо їх подальшу інтеграцію з їхніми євроатлантичними партнерами», – наголосив речник Держдепартаменту США.

Він нагадав, що Сполучені Штати з огляду на дії влади в Тбілісі переглянули значний обсяг допомоги Грузії, призупинивши близько $95 мільйонів цієї допомоги.

«Ми продовжимо розглядати, чи доцільно запровадити додаткові заходи, і якщо так, ми не вагатимемося, щоби зробити це», – підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Опозиція в Грузії наголошує на тому, що ЦВК країни сфальсифікувала результати виборів 26 жовтня, переможцем яких оголошено правлячу партію «Грузинська мрія» з результатом майже 54% голосів.

До слова, грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів. Наступна акція відбудеться 5 листопада.

Нагадаємо, у центрі Тбілісі відбулась чергова акція протесту проти результатів парламентських виборів, на яких, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, перемогла партія «Грузинська мрія».

Зауважимо, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією», оскільки будь-які перемовини «будуть блефом». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила екскерівниця Національної поліції України та представниця опозиційної партії «Єдність – Національний рахунок» Хатія Деканоїдзе.