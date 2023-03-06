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Вибори в Естонії: лідирує партія прем’єр-міністерки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибори в Естонії: лідирує партія прем’єр-міністерки
Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії
Фото: Delfi

Якщо результат виборів підтвердиться, країна зміцнить свій проєвропейський курс

Партія реформ прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах, які відбулися в неділю, 5 березня. Результат гарантує, що країна й надалі матиме один із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі. Про це повідомляє Reuters.

За попередніми результатами, ультраправа партія EKRE посіла друге місце з 15,7% проти 32% у ліберального угрупування Каллас, що засвідчує стурбованість виборців високими цінами на енергоносії та зростанням вартості життя.

Якщо результат підтвердиться і 45-річній Каллас вдасться створити коаліцію, це зміцнить проєвропейський курс Естонії.

Нагадаємо, естонці на телемарафоні задонатили майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини.

До слова, Таллін пропонує країнам ЄС спільно інвестувати 4 млрд євро в закупівлю боєприпасів для України.

Крім того, парламент Естонії також закликав не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

Теги: Естонія вибори уряд

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