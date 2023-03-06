Вибори в Естонії: лідирує партія прем’єр-міністерки

Якщо результат виборів підтвердиться, країна зміцнить свій проєвропейський курс

Партія реформ прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас посіла перше місце на парламентських виборах, які відбулися в неділю, 5 березня. Результат гарантує, що країна й надалі матиме один із найстійкіших проукраїнських урядів у Європі. Про це повідомляє Reuters.

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За попередніми результатами, ультраправа партія EKRE посіла друге місце з 15,7% проти 32% у ліберального угрупування Каллас, що засвідчує стурбованість виборців високими цінами на енергоносії та зростанням вартості життя.

Якщо результат підтвердиться і 45-річній Каллас вдасться створити коаліцію, це зміцнить проєвропейський курс Естонії.

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Нагадаємо, естонці на телемарафоні задонатили майже 5,5 млн грн для української тактичної медицини.

До слова, Таллін пропонує країнам ЄС спільно інвестувати 4 млрд євро в закупівлю боєприпасів для України.

Крім того, парламент Естонії також закликав не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.