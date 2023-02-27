Путін обрав собі конкурента на президентські вибори

Росіяни обиратимуть нового лідера держави у 2024 році

Стали відомі перші деталі російської президентської кампанії 2024 року: з'явились нові кандидати. Про те, хто може замінити чинного главу країни-агресорки Володимира Путіна, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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У комуністичній партії РФ назвали депутата держдуми Геннадія Зюганова першим можливим кандидатом, але «обговорюватимуться й інші варіанти».

Зауважимо, політик чотири рази балотувався на пост президента Росії, проте щоразу займав друге місце.

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Раніше Зюганов рішуче підтримав анексію Криму Росією. Виступив за «федералізацію України», визнання результатів «народних референдумів», надання державного статусу російській мові, постійно надавав моральну підтримку проросійським сепаратистам і фракції Компартії у Верховній Раді. Нині підтримує війну в Україні й геноцид нашого народу.

Лідер «Справедливої Росії – за правду» Сергій Миронов пропонуватиме партії підтримати чинного президента.

До слова, Володимир Путін готується до виборчих перегонів. Політологи вважають, що новим моментом у майбутніх виборах стане прошарок людей, безпосередньо пов'язаних з війною в Україні, – це солдати, які брали участь у «спеціальній воєнній операції», а також їхні сім'ї, а особливе значення у майбутніх виборах буде відведене окупованим Росією територіям України. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року – у ЦВК Росії розповіли про особливості нових виборів.