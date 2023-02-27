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Путін обрав собі конкурента на президентські вибори

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін обрав собі конкурента на президентські вибори
Геннадій Зюганов чотири рази балотувався на пост президента Росії, проте щоразу займав друге місце
фото з відкритих джерел

Росіяни обиратимуть нового лідера держави у 2024 році

Стали відомі перші деталі російської президентської кампанії 2024 року: з'явились нові кандидати. Про те, хто може замінити чинного главу країни-агресорки Володимира Путіна, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

У комуністичній партії РФ назвали депутата держдуми Геннадія Зюганова першим можливим кандидатом, але «обговорюватимуться й інші варіанти».

Зауважимо, політик чотири рази балотувався на пост президента Росії, проте щоразу займав друге місце.

Раніше Зюганов рішуче підтримав анексію Криму Росією. Виступив за «федералізацію України», визнання результатів «народних референдумів», надання державного статусу російській мові, постійно надавав моральну підтримку проросійським сепаратистам і фракції Компартії у Верховній Раді. Нині підтримує війну в Україні й геноцид нашого народу.

Лідер «Справедливої Росії – за правду» Сергій Миронов пропонуватиме партії підтримати чинного президента.

До слова, Володимир Путін готується до виборчих перегонів. Політологи вважають, що новим моментом у майбутніх виборах стане прошарок людей, безпосередньо пов'язаних з війною в Україні, – це солдати, які брали участь у «спеціальній воєнній операції», а також їхні сім'ї, а особливе значення у майбутніх виборах буде відведене окупованим Росією територіям України. Найближчі президентські вибори у РФ мають відбутися 17 березня 2024 року – у ЦВК Росії розповіли про особливості нових виборів.

Читайте також: Президентські вибори в Росії. Путін почав роздувати інтригу
Теги: вибори вибори в Росії путін

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