В Угорщині розпочалися парламентські вибори

Головна інтрига: чи збереже владу «Фідес» Орбана чи переможе «Тиса» Мадяра?

У неділю вранці в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах, результати яких можуть стати історичними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Виборчі дільниці відкрилися о 6:00 за Будапештом і працюватимуть до 19:00. У перегонах беруть участь п'ять партій, проте основне протистояння розгортається між «Фідес» Віктора Орбана, який перебуває при владі з 2010 року, та опозиційною партією «Тиса» Петера Мадяра. Мадяр, колишній соратник прем'єра, перейшов в опозицію лише у 2024 році й, згідно з незалежними соцопитуваннями, має високі шанси на впевнену перемогу.

Виборча система країни передбачає розподіл 199 місць у парламенті, з яких 106 обираються в одномандатних округах, а решта – за партійними списками. Остаточний підрахунок голосів має бути завершений не пізніше 18 квітня. Напередодні голосування провладні центри висловлювали сподівання на збереження більшості «Фідес», тоді як опозиція розраховує на зміну політичного курсу. Віктор Орбан побудував свою кампанію навколо війни в Україні, використовуючи зображення Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляйен на агітаційних плакатах із погрозливими написами. Офіційний Будапешт під час кампанії регулярно заявляв, що Київ та Брюссель намагаються втягнути країну у війну, та попереджав про нібито можливі українські диверсії на угорських енергооб'єктах. Ці вибори визначать, чи продовжить Угорщина блокувати допомогу Україні та санкції проти РФ, чи обере інший шлях розвитку.

Як відомо, у місті Дебрецен відбувся масштабний факельний протест, який став фінальною точкою передвиборчої кампанії Петера Мадяра та його партії «Тиса». Кадри багатотисячного мітингу, що пройшов 11 квітня, поширив сам лідер опозиції, висловивши впевненість, що 12 квітня угорці разом писатимуть нову історію.

Нагадаємо, за два дні до парламентських виборів в Угорщині столиця стала центром масового протесту.

Понад 100 000 людей заповнили площу Героїв та прилеглі проспекти під час семигодинного концерту «зламу системи». У заході взяли участь більше 50 найпопулярніших гуртів та виконавців країни, серед яких Azahriah, Krúbi та Galaxisok. Кожна пісня була маніфестом проти корупції та автократичного правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.