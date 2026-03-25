Шантаж вийшов боком. ЄС заблокував фінансування Угорщини: подробиці

glavcom.ua
ЄС заморозив гроші для Угорщини через блокування допомоги Україні
Європейський Союз призупинив затвердження кредитного плану для Угорщини на понад €16 млрд через позицію Будапешта щодо допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання RMF24.

За даними видання, рішення пов’язане з тим, що уряд Віктора Орбана заблокував надання Україні кредиту обсягом €90 млрд.

Офіційно в Єврокомісії заявляють, що оцінка угорського плану в межах оборонної програми SAFE ще триває. Водночас джерела в ЄС вказують, що реальна причина затримки – політична.

«Європейській комісії складно погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип «лояльного співробітництва» і блокує фінансування країни, яка воює з Росією», – зазначив один із дипломатів ЄС.

За інформацією журналістів, остаточним фактором стало підтвердження Орбаном своєї позиції на останньому саміті ЄС, де він знову заблокував кредит для України.

При цьому Угорщина зацікавлена у фінансуванні в межах програми SAFE, яка передбачає підтримку оборонних проєктів. Додаткове невдоволення в Брюсселі викликає також те, що Будапешт блокує ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували затвердити ще до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Час не є нейтральним фактором для всіх
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
15 березня, 21:01
Путін боїться лише Трампа, а не Європу
Чому Трамп вірить Путіну – і чим це загрожує Україні
17 березня, 14:04
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
Роман Ткачук захищав Україну з 2022 року
На війні загинув очільник Інституту Громадянського суспільства Роман Ткачук
2 березня, 20:29
Система ППО Patiot
ЄС гарантує Україні стабільну підтримку на тлі іранської кризи
3 березня, 19:29
Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом півтора місяця
«Дати нафту Орбану, бо він, бідненький». Зеленський розказав, що від нього вимагає Європа
5 березня, 18:00
Наступний етап обміну відбудеться 6 березня
Україна провела обмін полоненими з Росією
5 березня, 14:57
Опозиція зберігає перевагу напередодні виборів в Угорщині
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
11 березня, 16:09
Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
13 березня, 18:08

Хаос у союзників: Європа розповіла про плутанину в позиції США
Шантаж вийшов боком. ЄС заблокував фінансування Угорщини: подробиці
Туреччина намагається завадити країнам Перської затоки вступити у війну з Іраном – Bloomberg
Іран відмовився від перемир’я зі США: що відомо
Перед конфліктом в Ірані Путін планував завершення війни в Україні: подробиці
Прем'єрка Данії йде у відставку
Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
