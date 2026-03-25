Шантаж вийшов боком. ЄС заблокував фінансування Угорщини: подробиці

Через позицію щодо України Угорщина втратила мільярдне фінансування

Європейський Союз призупинив затвердження кредитного плану для Угорщини на понад €16 млрд через позицію Будапешта щодо допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання RMF24.

За даними видання, рішення пов’язане з тим, що уряд Віктора Орбана заблокував надання Україні кредиту обсягом €90 млрд.

Офіційно в Єврокомісії заявляють, що оцінка угорського плану в межах оборонної програми SAFE ще триває. Водночас джерела в ЄС вказують, що реальна причина затримки – політична.

«Європейській комісії складно погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип «лояльного співробітництва» і блокує фінансування країни, яка воює з Росією», – зазначив один із дипломатів ЄС.

За інформацією журналістів, остаточним фактором стало підтвердження Орбаном своєї позиції на останньому саміті ЄС, де він знову заблокував кредит для України.

При цьому Угорщина зацікавлена у фінансуванні в межах програми SAFE, яка передбачає підтримку оборонних проєктів. Додаткове невдоволення в Брюсселі викликає також те, що Будапешт блокує ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували затвердити ще до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».