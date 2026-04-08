Опозиція в Угорщині може сформувати конституційну більшість

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Опозиція в Угорщині може сформувати конституційну більшість
«Тиса» може взяти дві третини парламенту
фото: Reuters

Це відкриває шлях до переписування законів і перегляду курсу влади

Опозиційна угорська партія «Тиса» може отримати конституційну більшість у парламенті за підсумками виборів, що відкриває шлях до масштабних змін у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Згідно з оцінками, «Тиса» може здобути від 138 до 142 мандатів у парламенті зі 199 місць. Такий результат дозволить партії сформувати кваліфіковану більшість і самостійно змінювати конституцію та ключові закони.

Водночас правляча партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана, за прогнозами, отримає від 49 до 55 місць. Ультраправа партія «Наша батьківщина» може провести до парламенту п’ять або шість депутатів.

Для отримання конституційної більшості в Угорщині необхідно щонайменше 133 мандати. Таким чином, за оцінками соціологів, «Тиса» має шанс не лише перемогти, а й повністю переформатувати політичну систему.

Прогноз базується на аналізі п’яти опитувань громадської думки, проведених наприкінці лютого та в березні із загальною вибіркою близько 5 тисяч респондентів. Дослідження виконувалися трьома незалежними кол-центрами.

Водночас результати соцопитувань залишаються предметом політичної боротьби. Частина досліджень демонструє перевагу опозиції, тоді як «Фідес» посилається на інші опитування, які прогнозують перемогу чинної влади. Опоненти Орбана стверджують, що ці дані отримані від структур, пов’язаних із владою.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс 7 квітня прибув до Угорщини. Він зустрінеться з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном, аби підтримати його напередодні виборів у країні. Венса разом з дружиною у Будапешті зустрів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Джей Ді Венс став першим віцепрезидентом США, який відвідав Угорщину. Поїздка має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

Теги: Угорщина Петер Мадяр Віктор Орбан вибори

