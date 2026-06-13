Чи може Трамп укласти вигідну угоду з Іраном? Аналіз CNN

Голова іранського МЗС Аббас Арагчі стверджує, що сторони близькі до домовленостей як ніколи

Наразі спостерігається новий спалах оптимізму стосовно того, що адміністрація Дональда Трампа узгодила з Іраном умови для продовження режиму припинення вогню та початку завершення війни. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Навіть очільник іранського МЗС стверджує, що сторони близькі до домовленостей як ніколи. Проте експерти наголошують, що це лише перший крок у тривалому процесі, а не повноцінна мирна угода. Тимчасовий документ, що обговорюється, має на меті врегулювати простіші питання, такі як припинення обмежень в Ормузькій протоці з боку Тегерана та американської блокади неподалік, встановлюючи 60-денний термін для вирішення складніших проблем.

Попри заяви Білого дому про великі поступки Ірану, іранські державні медіа транслюють кардинально іншу версію домовленостей. Напруженість ситуації підтверджується й тим, що після публікації вигідних для Тегерана деталей в іранських ЗМІ Дональд Трамп різко розкритикував керівництво республіки, назвавши їх нечесними людьми, з якими неможливо вести справи добросовісно.

Найважливішим і найскладнішим аспектом будь-якої потенційної угоди є зупинка ядерної програми Ірану. Адміністрація США заявляє, що Іран погодився на безстрокову відмову від створення ядерної зброї та новий режим інспекцій, проте Тегеран і раніше роками заперечував розробку зброї. Крім того, Вашингтон, схоже, не заперечує проти цивільних АЕС в Ірані, тобто йдеться лише про обмеження рівня збагачення урану. Трампу доведеться доводити власній партії та суспільству, чим ця угода краща за аналогічну систему перевірок Органом ООН часів Обами, яку сам Трамп раніше жорстко висміював.

Окрему проблему становить доля вже високозбагаченого урану. США вимагають здачі матеріалу, який після торішніх американських авіаударів захований глибоко під землею. Раніше Трамп припускав, що ці райони можна просто закопати та контролювати, або ж зменшити концентрацію урану, залишивши його Ірану як паливо. Хоча Білий дім заявляє, що тимчасова угода передбачає ліквідацію матеріалу на місці та його вивезення, технічний механізм цього процесу досі не зрозумілий, тому поступки в цьому питанні без фактичного вилучення урану буде важко назвати перемогою.

Економічним каменем спотикання є заморожені активи на $24 млрд, на розморожуванні яких наполягає Іран. У 2016 році Трамп і республіканці нищівно критикували Барака Обаму за повернення Ірану значно меншої суми, $400 млн у рамках судового спору в Гаазі, стверджуючи, що вони підуть на тероризм. Тепер Трамп запевняє, що жодні гроші не передадуться з рук у руки, а віцепрезидент Джей Ді Венс наголошує, що фінанси не вивільнять просто за підписання паперів. Проте, зважаючи на червоні лінії Ірану, кошти все одно доведеться розморозити за виконання умов, що підставляє Трампа під таку ж критику, яку він колись адресував Обамі.

Ормузька протока також представляє нову складну змінну, адже під час війни Іран довів свою спроможність ефективно перекривати цей шлях і впливати на світову економіку. Навіть якщо Вашингтон доможеться тимчасового відкриття протоки, критики вважатимуть угоду слабкою, якщо вона не завадить Ірану заблокувати цей стратегічний маршрут у майбутньому.

Нарешті, під питанням залишається фіналізація однієї з чотирьох головних військових цілей США – припинення підтримки Іраном проксі-груп, таких як ХАМАС та Хезболла. На початку війни Трамп заявляв, що Іран погодився на цю вимогу, але згодом американська адміністрація майже перестала порушувати цю тему. Наразі заявляється, що Іран зобов'язується не фінансувати терористичні групи, проте відсутність чітких механізмів перевірки або реальних зрушень на цьому фронті означатиме, що Трамп не зміг досягти однієї з ключових поставлених цілей.

Нагадаємо, Тегеран і Вашингтон практично узгодили умови майбутнього меморандуму про взаєморозуміння.

Як повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, сторони досягли згоди щодо більшості пунктів, і наразі в іранських профільних відомствах тривають фінальні внутрішні обговорення. Конкретні терміни, місце та деталі підписання документа залежатимуть від подальшого перебігу дипломатичного процесу.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Дональда Трампа переконані, що ізраїльська сторона підтримає домовленості між Вашингтоном та Тегераном, щойно ознайомиться з їхніми повними умовами.

Високопосадовець США натякнув, що деталі меморандуму про взаєморозуміння ще не розкривали регіональним союзникам. За його словами, американська угода передбачає, що Іран має виконати свої зобов'язання до того, як отримає будь-які поступки чи переваги.