Вибухи на «Північних потоках»: США повідомили, чи можна довіряти результатам розслідування

Байден має повну впевненість, що розслідування будуть проведені максимально ретельно

Президент США Джо Байден довіряє розслідуванню щодо вибухів на газогонах Nord Stream, які проводить Швеція, Данія та Німеччина. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі передає «Укрінформ».

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«Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування, їх ведуть слідчі органи трьох європейських країн – Швеції, Данії й Німеччини», – сказав Кірбі.

Він підкреслив, що Байден має «повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно».

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США. Також Рада Безпеки ООН відхилила запит Росії щодо розслідування силами Організації Об’єднаних Націй вибухів, що сталися на газопроводі Nord Stream у Балтійському морі.

Як повідомлялося, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.