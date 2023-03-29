Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи на «Північних потоках»: США повідомили, чи можна довіряти результатам розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на «Північних потоках»: США повідомили, чи можна довіряти результатам розслідування
фото з відкритих джерел

Байден має повну впевненість, що розслідування будуть проведені максимально ретельно

Президент США Джо Байден довіряє розслідуванню щодо вибухів на газогонах Nord Stream, які проводить Швеція, Данія та Німеччина. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі передає «Укрінформ».

«Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування, їх ведуть слідчі органи трьох європейських країн – Швеції, Данії й Німеччини», – сказав Кірбі.

Він підкреслив, що Байден має «повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на «Північних потоках» стоять спецслужби США. Також Рада Безпеки ООН відхилила запит Росії щодо розслідування силами Організації Об’єднаних Націй вибухів, що сталися на газопроводі Nord Stream у Балтійському морі. 

Як повідомлялося, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Читайте також: Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
Теги: США Північний потік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вибухи на «Північних потоках»: США повідомили, чи можна довіряти результатам розслідування
Вибухи на «Північних потоках»: США повідомили, чи можна довіряти результатам розслідування
Сербія надала чотири вантажівки енергодопомоги Україні
Сербія надала чотири вантажівки енергодопомоги Україні
Радбез ООН скликає засідання через ядерні погрози Путіна
Радбез ООН скликає засідання через ядерні погрози Путіна
Байден прокоментував плани Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі
Байден прокоментував плани Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі
Російські компанії допомагають режиму М'янми: США відреагували
Російські компанії допомагають режиму М'янми: США відреагували
Бізнес у Росії: акціонери вимагають ясності у позиції Raiffeisen Bank
Бізнес у Росії: акціонери вимагають ясності у позиції Raiffeisen Bank

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
53K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
22K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
20K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
16K
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
16K
Що треба знати патріарху Кірілу та тим, хто за нього молиться. 10 фактів з історії Києво-Печерської лаври

Новини

Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)
Сьогодні, 07:46
Кабмін ухвалив проєкт заборони прикордонного співробітництва України з Росією і Білоруссю
Сьогодні, 06:58
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
Сьогодні, 06:31
Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми
Сьогодні, 05:15
Верещук різко звернулася до росіян: деталі
Сьогодні, 04:21
Канада готова додатково виділити Україні $1,7 млрд допомоги (документ)
Сьогодні, 04:15

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту