Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди

Поява конкретних прізвищ в західних виданнях – справа недалекого часу

Німецький інтернет-портал t-online опублікував 26 березня матеріали, які показують не тільки фантастичність українського сліду у диверсії на путінських потоках, але й вказують прямо на виконавця – Балтійський флот ВМФ РФ і судно СС-750 з підводним міні-човном на борту.

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Якраз інформація з німецького джерела виглядає переконливо і в фактологічному, і в технічному відношеннях. На відміну від версій про «український слід» в «розслідуваннях» американських та європейських ЗМІ пару тижнів тому, а також від «американо-норвезького сліду» Сеймура Герша. Співвідноситься з написаним мною в «Дзеркалі тижня» 13 березня: «…для виконання відповідних підготовчих робіт мало бути задіяне хоч і цивільне, але належним чином обладнане судно з бортовим краном для спуску та підйому вантажів, зі спеціально підготовленим екіпажем, оснащене принаймні дистанційно керованим апаратом з маніпулятором для здійснення підводно-технічних робіт. Щось із категорії багатофункціональних аварійно-рятувальних суден того ж типу, що обслуговували будівництво «Північного потоку-2» («Бахтемир», «Спасатель Карев»), або якесь великорозмірне судно. І виконати комплекс підготовчих робіт неможливо за один спуск на дно протягом лише години, та ще й у трьох місцях… при виконанні підготовчих робіт було використано або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами, або принаймні відповідний дистанційно керований підводний апарат».

Ось усе сходиться, причому, не тільки за німецькими даними, але й підтверджується даними з російських джерел. Головний засіб – допоміжне судно СС-750 (проект 141С, НДРівської побудови) офіційно перебуває у складі БФ ВМФ РФ, приписане до ВМБ в Балтійську, що поблизу Калініграда. На борту знаходиться і міні-субмарина АС-26 (проект 1855, шифр «Приз»). Нижче долучаю скани з російських джерел. Цікаво й те, що у недавній публікації на сайті Корабел.ру присвяченій проблемі дефіциту допоміжних суден для ВМФ РФ, якраз відзначено, що «в России несут службу килекторные суда проектов 419 и 141 для подводных грузовых работ». Дуже чітко вказується специфіка судна – виконання підводних вантажних робіт (скан з переліком суден допоміжного флоту, де фігурує СС-750 проекту 141С також нижче)

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Німецький портал відзначає, що за тиждень до вибухів, 19 вересня, почалися масштабні маневри Балтійського флоту, які «могли бути використані як прикриття для реальної місії». Відзначається, що в маневрах були задіяні бійці 313-го загону спецназу: «Це елітні солдати, навчені для підводних вибухових і диверсійних операцій. У наступні дні підозрілі кораблі були виявлені в районі місць злочину над газопроводом Nord Stream». Якраз на причетність цього загону (але не виключно) до дивних переміщень суден в зоні добудови «Північного потоку -2» у 2021 році і вказувалось як в січневій 2023 р. публікації ДТ, так і в доповіді Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» у жовтні 2021 р.

Більше того, начальник водолазної станції 313-го Окремого загону спеціального призначення по боротьбі з підводними диверсійними силами Алєксандр Іванов з позивним «Громов» був одним з командирів зведеної групи військовослужбовців Головного управління глибоководних досліджень МО РФ, 342-го аварійно-рятувального загону Балтфлоту та, власне, названого загону.

Тому поява конкретних прізвищ в західних виданнях – справа недалекого часу. До речі, сьогодні очікується чергове Небензя-шоу на засіданні РБ ООН, де він буде проштовхувати проект резолюції стосовно ПП, підготовлений спільно з китайськими товаришами. Ну а нам варто почекати нових багатомільярдних позовів до «Газпрому» і не тільки, оскільки мова йде про вчинене державними організаціями РФ, якими є відповідні військові частини БФ ВМФ РФ.