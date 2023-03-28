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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Поява конкретних прізвищ в західних виданнях – справа недалекого часу

Німецький інтернет-портал t-online опублікував 26 березня матеріали, які показують не тільки фантастичність українського сліду у диверсії на путінських потоках, але й вказують прямо на виконавця – Балтійський флот ВМФ РФ і судно СС-750 з підводним міні-човном на борту.

Якраз інформація з німецького джерела виглядає переконливо і в фактологічному, і в технічному відношеннях. На відміну від версій про «український слід» в «розслідуваннях» американських та європейських ЗМІ пару тижнів тому, а також від «американо-норвезького сліду» Сеймура Герша. Співвідноситься з написаним мною в «Дзеркалі тижня» 13 березня: «…для виконання відповідних підготовчих робіт мало бути задіяне хоч і цивільне, але належним чином обладнане судно з бортовим краном для спуску та підйому вантажів, зі спеціально підготовленим екіпажем, оснащене принаймні дистанційно керованим апаратом з маніпулятором для здійснення підводно-технічних робіт. Щось із категорії багатофункціональних аварійно-рятувальних суден того ж типу, що обслуговували будівництво «Північного потоку-2» («Бахтемир», «Спасатель Карев»), або якесь великорозмірне судно. І виконати комплекс підготовчих робіт неможливо за один спуск на дно протягом лише години, та ще й у трьох місцях… при виконанні підготовчих робіт було використано або підводний міні-човен сухого типу з маніпуляторами, або принаймні відповідний дистанційно керований підводний апарат».

Ось усе сходиться, причому, не тільки за німецькими даними, але й підтверджується даними з російських джерел. Головний засіб – допоміжне судно СС-750 (проект 141С, НДРівської побудови) офіційно перебуває у складі БФ ВМФ РФ, приписане до ВМБ в Балтійську, що поблизу Калініграда. На борту знаходиться і міні-субмарина АС-26 (проект 1855, шифр «Приз»). Нижче долучаю скани з російських джерел. Цікаво й те, що у недавній публікації на сайті Корабел.ру присвяченій проблемі дефіциту допоміжних суден для ВМФ РФ, якраз відзначено, що «в России несут службу килекторные суда проектов 419 и 141 для подводных грузовых работ». Дуже чітко вказується специфіка судна – виконання підводних вантажних робіт (скан з переліком суден допоміжного флоту, де фігурує СС-750 проекту 141С також нижче)

Німецький портал відзначає, що за тиждень до вибухів, 19 вересня, почалися масштабні маневри Балтійського флоту, які «могли бути використані як прикриття для реальної місії». Відзначається, що в маневрах були задіяні бійці 313-го загону спецназу: «Це елітні солдати, навчені для підводних вибухових і диверсійних операцій. У наступні дні підозрілі кораблі були виявлені в районі місць злочину над газопроводом Nord Stream». Якраз на причетність цього загону (але не виключно) до дивних переміщень суден в зоні добудови «Північного потоку -2» у 2021 році і вказувалось як в січневій 2023 р. публікації ДТ, так і в доповіді Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» у жовтні 2021 р.

Більше того, начальник водолазної станції 313-го Окремого загону спеціального призначення по боротьбі з підводними диверсійними силами Алєксандр Іванов з позивним «Громов» був одним з командирів зведеної групи військовослужбовців Головного управління глибоководних досліджень МО РФ, 342-го аварійно-рятувального загону Балтфлоту та, власне, названого загону.

Тому поява конкретних прізвищ в західних виданнях – справа недалекого часу. До речі, сьогодні очікується чергове Небензя-шоу на засіданні РБ ООН, де він буде проштовхувати проект резолюції стосовно ПП, підготовлений спільно з китайськими товаришами. Ну а нам варто почекати нових багатомільярдних позовів до «Газпрому» і не тільки, оскільки мова йде про вчинене державними організаціями РФ, якими є відповідні військові частини БФ ВМФ РФ.

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Теги: субмарина військові Північний потік-2 Північний потік росіяни

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