Кабмін пропонує заборонити відключати електроенергію деяким українцям

Уряд розробив додаткові заходи захисту вразливих споживачів

Міністерство соцполітики пропонує заборонити відключати електроенергію вразливим категоріям українців, але це не стосується аварійних перерв та застосування графіків обмежень. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Додаткові заходи захисту споживачів, віднесених до категорій вразливих:

обов’язок постачальника універсальних послуг запропонувати укладення договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності) з оплати за спожиту електричну енергію за визначеним графіком погашення заборгованості, щомісячний платіж в якому не перевищуватиме 20% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

заборона ініціювати відключення електроустановки вразливого споживача пов’язана з несплатою/сплатою не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.

Спеціальні додаткові заходи захисту вразливих споживачів у частині заборони відключення не поширюються на випадки планових та/або аварійних перерв в електропостачанні, застосування графіків обмежень, аварійних та погодинних відключень.

До категорії вразливих належать такі побутові споживачі електричної енергії:

одержувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

батьки-вихователі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше ніж 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і які не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім’ї, в які влаштовано троє і більше дітей; особи, які здійснюють опіку/піклування над трьома та більше дітьми, і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій;

сім’ї з новонародженою дитиною віком до 1 року, які не є одержувачами житлових субсидій.

Нагадаємо, в Україні є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

До слова, уряд закликав українців знизити споживання електроенергії, аби запобігти запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.