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Літак Зеленського повернувся на базу до Польщі попри чутки про конфлікт через УПА

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Літак Зеленського повернувся на базу до Польщі попри чутки про конфлікт через УПА
Літак Зеленського знову в Польщі
фото: Офіс президента України

Борт українського президента повернувся на базу в Польщі

Літак Airbus, який використовує для закордонних візитів президент України Володимир Зеленський та інші топпосадовці, знову повернувся з Молдови до Польщі, де базувався останнім часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на авіаресурси AirNavradar та FlightAware.

Цей переліт спростував чутки про можливе перенесення постійної бази українського борту №1 до Кишинева через політичні суперечки з Варшавою.

Деталі перельоту 

Переміщення борту української державної авіакомпанії «Україна» зафіксували у середу, 10 червня 2026 року. Після серії останніх закордонних візитів Володимира Зеленського літак на початку доби прилетів із Кишинева до польського Кракова.

Літак Зеленського повернувся на базу до Польщі попри чутки про конфлікт через УПА фото 1

До столиці Молдови літак доставив українську делегацію після завершення важливого міжнародного саміту NB8 (Нордично-Балтійської вісімки), що проходив у Таллінні.

Чому виникли чутки про конфлікт із Польщею

Минулими вихідними в медіапросторі з'явилися припущення про зміну постійного місця базування літака Зеленського. Приводом стало те, що український президент полетів із офіційним візитом до Великої Британії з Кишинева, хоча до цього регулярно користувався аеропортом польського Жешува.

З огляду на нещодавнє загострення дипломатичних суперечок між Києвом та Варшавою через найменування одного з підрозділів Сил оборони України на честь діяча УПА, аналітики припустили, що зміна аеропорту для закордонних візитів має політичне пояснення і є демонстративною відмовою від польської логістики.

Проте свіжий переліт літака до Кракова довів, що використання аеропорту Кишинева було зумовлене виключно практичною логістикою конкретного дипломатичного турне, а не політичним бойкотом.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України спростувало припущення про те, що зміна аеропорту для закордонних поїздок президента Володимира Зеленського пов’язана з напруженням у відносинах між Україною та Польщею.

Раніше низка медіа звернула увагу, що під час поїздки до Великої Британії президент скористався аеропортом Кишинева, а не польським Жешувом, який тривалий час був основним логістичним хабом для міжнародних візитів української влади.

Останніми тижнями в польських та українських медіа з’являлися припущення, що зміна маршруту могла бути пов’язана з дискусіями навколо історичних питань у відносинах між Києвом і Варшавою. 

Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського летіти до Великої Британії через Кишинів, а не через польський аеропорт у Жешуві, як це відбувалося раніше.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

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Теги: літак Володимир Зеленський Польща ОУН-УПА

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