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Трамп побажав людству миру та пообіцяв атакувати Іран

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп побажав людству миру та пообіцяв атакувати Іран
Президент США Дональд Трамп
фото: Reuters

Трамп сказав, що Тегеран має погодитися на угоду, текст якої, за словами президента США, вже повністю узгоджений

У президента США Дональда Трампа журналісти на брифінгу поцікавились, чого він бажає у день свого народження.

Трамп відповів: «Миру для всього світу», і одночасно пригрозив Ірану ударами, пише «Главком».

Американський президент заявив, що США готові відновити масштабні атаки проти Ірану через відсутність прогресу на переговорах. «Ми будемо атакувати їх, атакувати їх дуже сильно», – сказав Трамп журналістам.

За його словами, Вашингтон уже завдавав ударів по Ірану напередодні й готовий зробити це знову. Водночас він наголосив, що Тегеран має погодитися на угоду, текст якої, за словами президента США, вже повністю узгоджений.

«Все, що їм потрібно зробити, – почати підписувати документ. У нас є повністю узгоджений документ», – заявив Трамп. Президент США також не виключив нових ударів по іранській інфраструктурі, якщо переговори й надалі затягуватимуться.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп продовжує вважати можливим укладення мирної угоди з Іраном навіть після останнього загострення між країнами та нових американських ударів.

Раніше США завдали нових ударів по Ірану після заяви Дональда Трампа про збиття американського ударного гелікоптера Apache в Ормузькій протоці. Президент США повідомив, що екіпаж не постраждав, однак попередив про відповідь Вашингтона на атаку.

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Теги: Дональд Трамп переговори день народження Іран

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