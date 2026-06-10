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Трамп висунув Ірану ультиматум через затягування переговорів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Трамп висунув Ірану ультиматум через затягування переговорів
Президент США Дональд Трамп
фото: Reuters

Американський президент заявив про розгром урядових сил Ірану та анонсував наслідки за зрив угоди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із різкою заявою на адресу влади Ірану, звинувативши Тегеран у надмірному затягуванні переговорного процесу про врегулювання кризи. Про це очільник Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social, інформує «Главком».

За словами американського лідера, Тегеран змарнував можливість підписати вигідну угоду, тому тепер на країну чекають серйозні наслідки.

«У них пішло занадто багато часу на обговорення угоди, яка була б прекрасною для них; тепер їм доведеться заплатити ціну!» – наголосив Дональд Трамп.

Трамп висунув Ірану ультиматум через затягування переговорів фото 1

Окрім політичних погроз, президент США дав вкрай жорстку оцінку поточному стану збройних сил Ірану. Він заявив, що оборонний сектор ісламської республіки перебуває в стані тотального хаосу та розвалу, а ключові роди військ фактично ліквідовані внаслідок військового тиску. 

«Іранська армія – це повний і абсолютний бардак. Більша її частина, наприклад, військово-морський флот і військово-повітряні сили, більше не існують – Іран зазнав повної поразки. Іран тільки говорить, але нічого не робить», – резюмував Трамп.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп продовжує вважати можливим укладення мирної угоди з Іраном навіть після останнього загострення між країнами та нових американських ударів.

Раніше США завдали нових ударів по Ірану після заяви Дональда Трампа про збиття американського ударного гелікоптера Apache в Ормузькій протоці. Президент США повідомив, що екіпаж не постраждав, однак попередив про відповідь Вашингтона на атаку.

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Теги: Дональд Трамп Іран США війна переговори

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