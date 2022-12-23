Військова допомога від Болгарії. Закон офіційно вступив у дію: що це означає 

Соціалісти заявляли, що допомога буцімто втягне Софію у війну

Сьогодні, 23 грудня, в Болгарії вступив в дію закон про ратифікацію угоди між міністерством оборони Республіки Болгарія та Міністерством оборони України про безоплатне надання озброєння, техніки та боєприпасів. Закон був опублікований у сьогоднішньому номері «Державного вісника». Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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Публікація вищевказаного закону в «Державному віснику» на практиці означає, що тепер Болгарія може розпочати процес передачі Україні озброєння і військової техніки в рамках військової допомоги. Також це означає, що президент Болгарії Румен Радев відмовився накласти на закон вето, як цього від нього вимагала Болгарська соціалістична партія. Свою вимогу соціалісти пояснювали тим, що ухвалений депутатами закон суперечить болгарській конституції, оскільки виконуючий обов’язки міністра оборони підписав з українською стороною угоду, в якій вказано, що додатки до неї не підлягають ратифікації в парламенті.

Раніше лідер соціалістів Корнелія Нінова закликала президента накласти вето на прийнятий законопроект, посилаючись на його неконституційність, а також на публічні виступи президента, в яких він зазначав, що відправка зброї в Україну втягне Болгарію у війну. Також в партії заявили, що шукатимуть можливості звернутись до конституційного суду, якщо президент не накладе вето на ратифіковану болгарським парламентом угоду про надання Україні зброї.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму близько $243 млн.

Як відомо, на початку грудня депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки.