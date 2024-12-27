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Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату
Точний місяць прибуття китайського лідера наразі невідомий
фото: Reuters

Посол РФ у Китаї: «Росія і Китай повинні спільно реагувати на політику США»

Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію у 2025 році. Про це заявив посол РФ у Пекіні Ігор Моргулов, повідомляє Reuters.

«Що можна сказати, що не є секретом, з точки зору пріоритетності, так це те, що голова Китайської Народної Республіки очікується в Росії в наступному році», – сказав Моргулов.

Посол також зазначив, що Китай, який утримався від засудження війни Росії проти України, «розуміє основу конфлікту, оскільки вони стикаються з багатьма з тих самих проблем – США та їхні союзники посилюють тиск на Китай в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». 

За його словами, НАТО нібито «розробляє плани з переміщення своєї військової інфраструктури» в регіон, тож «Росія і Китай повинні спільно реагувати на політику США».

«На міжнародній арені наші країни повинні відповісти «подвійною протидією» на «подвійне стримування», яке Захід намагається здійснювати щодо Росії і Китаю», – сказав Моргулов.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін вказав наступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву на необхідність «розрядки ситуації» у війні РФ проти України. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

«Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь», – зазначив лідер КНР.

Сі Цзіньпін також сказав Медведєву, що необхідно «просувати якнайшвидшу розрядку ситуації».

У листопаді Пекін вперше поставив Москві зброю для війни проти України. У відповідь на це Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю. Про це FAZ підтвердив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. Видання пише, що докази були «переконливими» і продемонстрували «надання смертоносної підтримки».

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Теги: росія Китай посол Сі Цзіньпін путін

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