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Молдовський міністр на засіданні проігнорував питання депутата. Той розмовляв російською

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Молдовський міністр на засіданні проігнорував питання депутата. Той розмовляв російською
Міністр: Фінансування армії є нормальною реакцією на виклики сьогодення, зокрема з боку РФ, «аби громадяни мали стабільність, безпеку й мир»
фото з відкритих джерел

Міністр відмовився відповісти на питання депутата від Блоку Комуністів щодо «мілітаризації Молдови»

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відмовився відповідати на питання про армію, оскільки «недостатньо добре володіє російською». Про це повідомляє Point.md.

Так, Анатолій Носатий відмовився відповісти на питання депутата від лівого Блоку Комуністів та Соціалістів (БКС) Федора Гагауза щодо «мілітаризації Молдови», під яким той розуміє, зокрема, збільшення фінансування оборонного сектору до 2% ВВП. 

«Ви невиправдано оголошуєте Російську Федерацію небезпечною. Мета стратегії – захиститися від Російської Федерації. Питання: Ви справді думаєте, що молдавська армія з таким потенціалом зможе протистояти другій за силою армії у світі?», – запитав Носатого Гагауз.

Носатий заявив, що йому необхідній переклад питання, адже він «погано розуміє російську мову». Переклав питання інший депутат від БКС Адріан Албу: «Якщо, не дай Боже, це стане реальністю і ми зазнаємо нападу з боку Російської Федерації, ви, як командувач армією, як довго ви думаєте, що Молдова чинитиме опір такій агресії? Тому що ми дуже голосно говоримо на трибунах. Я хочу запитати, чому ми не робимо іншу політику, мир, стабільність відносин. Тому що ми бачимо, що на світовому рівні вже йдуть.дискусії щодо встановлення миру, про переговори?»

Врешті міністр відповів, що фінансування армії є нормальною реакцією на виклики сьогодення, зокрема з боку РФ, «аби громадяни мали стабільність, безпеку й мир». 

«Оборонна складова – важлива сфера в будь-якій державі, у світі можна на пальцях перерахувати, скільки держав не мають армії, але мають інші системи оборони. Чому? Тому що природно, щоб держава була захищена, щоб громадяни мали стабільність, безпеку та мир. У нашому випадку йдеться про Російську Федерацію, діяльність якої ми бачимо протягом багатьох років, з метою запобігання просуванню Республіки Молдова європейським шляхом», – відповів Носатий.

Нагадаємо, Молдавський парламент ухвалив Стратегію національної оборони на найближчі десять років, враховуючи «навмисну ​​агресивну політику Російської Федерації», її гібридні дії та військову агресію проти України. Про це повідомляє Radio Europa Liberă Moldova.

«Стратегія спрямована на досягнення національних інтересів щодо гарантування суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності Республіки Молдова», – заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий, який представив проєкт депутатам.

Основним ризиком для безпеки Молдови Стратегія визначає «можливе розширення» російських військових дій в Україні, «особливо в Одеській області» та «встановлення сухопутного військового коридору до кордонів з Республікою Молдова». Це створило б передумови для прямих «агресивних дій» проти Молдови.

Теги: міністр Молдова мова

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