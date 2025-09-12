У Польщі стався збій у загальнонаціональній паспортній системі

Прийом заяв на отримання паспорта та видачу заповнених документів було призупинено

У Польщі 12 вересня вранці стався загальнонаціональний збій у системі реєстрації паспортних документів. Через це було призупинено приймання заяв та видачу паспортів і посвідчень особи. Збій торкнувся всіх паспортних пунктів по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

«Ми просимо вашого терпіння та слідкуємо за оголошеннями. Ми надаватимемо поточну інформацію, коли система повернеться до належного функціонування», – йдеться у заяві, опублікованій сьогодні вранці Нижньосілезьким воєводським управлінням у Вроцлаві.

Про проблеми з доступом до реєстру державних систем повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. За словами речниці відомства Кароліни Галецької, перебої в роботі зафіксував Центральний центр інформаційних технологій. Причини несправності наразі невідомі.

До обіду міністерство повідомило, що проблему вдалося усунути, і система повернулася до нормального функціонування. Причини збою поки що не відомі.

