У Польщі стався збій у загальнонаціональній паспортній системі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Польщі стався збій у загальнонаціональній паспортній системі
Збій, серед іншого, перешкоджав видачі посвідчень особи та паспортів
фото: East News

Прийом заяв на отримання паспорта та видачу заповнених документів було призупинено

У Польщі 12 вересня вранці стався загальнонаціональний збій у системі реєстрації паспортних документів. Через це було призупинено приймання заяв та видачу паспортів і посвідчень особи. Збій торкнувся всіх паспортних пунктів по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

«Ми просимо вашого терпіння та слідкуємо за оголошеннями. Ми надаватимемо поточну інформацію, коли система повернеться до належного функціонування», – йдеться у заяві, опублікованій сьогодні вранці Нижньосілезьким воєводським управлінням у Вроцлаві.

Про проблеми з доступом до реєстру державних систем повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. За словами речниці відомства Кароліни Галецької, перебої в роботі зафіксував Центральний центр інформаційних технологій. Причини несправності наразі невідомі.

До обіду міністерство повідомило, що проблему вдалося усунути, і система повернулася до нормального функціонування. Причини збою поки що не відомі. 

Нагадаємо, польський уряд має докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра, міністра цифровізації Кшиштофа Гавковскі.

«Росія навмисно напала на Польщу – у нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією», – заявив він.

Чиновник наголосив, що відхилення від цієї інформації посилює російський наратив.

Теги: Польща паспорт

