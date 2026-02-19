Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ
Уряд Нідерландів спрямував кошти на ДНК-набори для пошуку викрадених дітей
фото з відкритих джерел

Кошти спрямують на ДНК-набори для ідентифікації та психосоціальну допомогу дітям після депортації

Уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 2 млн євро на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Фінансування передбачає підтримку ідентифікації та реабілітації дітей після повернення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Нідерландів.

Зазначається, що виділені кошти підуть на закупівлю наборів ДНК, які використовуватимуть для тестування родичів зниклих дітей. Це дозволить швидше підтверджувати їхню особу після повернення з території РФ та возз’єднувати із сім’ями.

Частину фінансової допомоги також спрямовують на психосоціальну підтримку дітей, які пережили депортацію. Йдеться про програми адаптації та допомогу фахівців, необхідні для відновлення після пережитого досвіду.

У МЗС Нідерландів наголосили, що підтримка України у питанні повернення дітей залишається одним із пріоритетів гуманітарної політики країни. Програми ідентифікації та допомоги родинам реалізовуватимуться у співпраці з українськими структурами.

Першій леді США Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти. За даними пресслужби Меланії Трамп, перша леді вже втретє допомогла повернути дітей до їхніх сімей після того, як вони були розлучені з рідними через конфлікт.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні кількість дітей, яких в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з-під контролю Росії, досягла 2 тисяч. 

 

Читайте також:

Теги: Нідерланди гуманітарна допомога діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві за 2025 рік народилося понад 19 тис. дітей
Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік
23 сiчня, 11:45
Службі у справах дітей було відомо про неналежні умови, де проживав померлий хлопчик
У Луцьку через алкогольне отруєння помер дворічний хлопчик 
29 сiчня, 16:18
Ватикан відправивив до України три вантажівки з гуманітарною допомогою
Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
9 лютого, 21:47
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
Росія вбила трьох малолітніх дітей та чоловіка на Харківщині (оновлено)
11 лютого, 00:58
Багатодітні батьки, які мають дітей з різних шлюбів зможуть оформити відстрочку онлайн
У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони
13 лютого, 20:07
Біля арени зібралися родини гравців і школярі-хокеїсти, багато хто залишав територію зі сльозами на очах
У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу: є загиблі та поранені
17 лютого, 00:50
Копенгаген надасть Україні ще 20 млн євро на енергетику
Данія додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України
21 сiчня, 15:22
Попри початковий скандал, у підсумку родина, фонди, соцслужби та волонтери змогли знайти спільну мову та напрацювати загальний план дій
Скандал із вилученням чотирьох дітей в Ірпені: соцслужби та батьки дійшли згоди
27 сiчня, 16:06
США та Україна обговорили відновлення енергетики після російських атак
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США допомогу Україні
6 лютого, 18:15

Політика

ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
ЄС заперечив встановлення дедлайну Україні для ремонту нафтопроводу «Дружба»
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
У Вашингтоні стартувало перше засідання Ради миру
У Вашингтоні стартувало перше засідання Ради миру
ЄС остаточно визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією
ЄС остаточно визнав Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією
Трамп планує побудувати у секторі Гази військову базу на 5000 осіб
Трамп планує побудувати у секторі Гази військову базу на 5000 осіб
Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ
Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua