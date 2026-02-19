Нідерланди виділили €2 млн на повернення українських дітей, викрадених РФ

Кошти спрямують на ДНК-набори для ідентифікації та психосоціальну допомогу дітям після депортації

Уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 2 млн євро на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Фінансування передбачає підтримку ідентифікації та реабілітації дітей після повернення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Нідерландів.

Зазначається, що виділені кошти підуть на закупівлю наборів ДНК, які використовуватимуть для тестування родичів зниклих дітей. Це дозволить швидше підтверджувати їхню особу після повернення з території РФ та возз’єднувати із сім’ями.

Частину фінансової допомоги також спрямовують на психосоціальну підтримку дітей, які пережили депортацію. Йдеться про програми адаптації та допомогу фахівців, необхідні для відновлення після пережитого досвіду.

У МЗС Нідерландів наголосили, що підтримка України у питанні повернення дітей залишається одним із пріоритетів гуманітарної політики країни. Програми ідентифікації та допомоги родинам реалізовуватимуться у співпраці з українськими структурами.

Першій леді США Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти. За даними пресслужби Меланії Трамп, перша леді вже втретє допомогла повернути дітей до їхніх сімей після того, як вони були розлучені з рідними через конфлікт.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні кількість дітей, яких в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з-під контролю Росії, досягла 2 тисяч.